ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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12 апреля, 10:09
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Песков назвал ужасным видео с казнью военного, однако поставил вопрос о его достоверности

Песков назвал ужасным появившееся видео с казнью военнослужащего

Видео с обезглавливанием военного может стать поводом для проверки, однако сперва необходимо убедиться в достоверности снятых кадров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он прокомментировал появившиеся в Сети видеокадры с казнью военнослужащего с украинской нашивкой.

"Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что после соответствующей проверки "это, конечно, может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место, а если имело, то где и со стороны кого". Он напомнил, что сейчас в соцсетях распространяется много фейков.

МИД РФ: Расстрел российских военнопленных лежит на совести кураторов Киева

МИД РФ: Расстрел российских военнопленных лежит на совести кураторов Киева

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил кураторов Киева в расстреле украинскими военными российских пленных. Комментируя появление шокирующего видео казни военнослужащих РФ, дипломат подчеркнул, что ответственность за преступление в значительной мере лежит на совести Запада, создавшего киевский нацистский режим.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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