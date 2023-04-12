Песков назвал ужасным видео с казнью военного, однако поставил вопрос о его достоверности

Видео с обезглавливанием военного может стать поводом для проверки, однако сперва необходимо убедиться в достоверности снятых кадров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он прокомментировал появившиеся в Сети видеокадры с казнью военнослужащего с украинской нашивкой.

Песков добавил, что после соответствующей проверки "это, конечно, может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место, а если имело, то где и со стороны кого". Он напомнил, что сейчас в соцсетях распространяется много фейков.