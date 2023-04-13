Ртуть обнаружили на детской площадке в Подмосковье
В Балашихе проверят усыпанную шариками ртути детскую площадку
Обложка © VK / "Балашиха"
Специалисты проверят усыпанную шариками ртути детскую площадку в подмосковной Балашихе, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на администрацию городского округа.
Местные жители сняли обстановку на детской площадке, на которой были замечены шарики ртути. Видео © VK / "Балашиха"
Там рассказали, что местных жителей уже предупредили о ситуации, а саму площадку огородили сигнальными лентами и повесили объявления. Данный инцидент находится на контроле у администрации. К слову, до этого в соцсетях появились сообщения о том, что на площадке в Голицынском парке были замечены шарики ртути. При этом опасный металл обнаружили лишь после того, как растаял снег. Поэтому остаётся только догадываться, сколько ртуть пролежала на детской площадке.
Ранее Лайф рассказывал про торговцев красной ртутью. Нашей редакции удалось выйти на группировку махинаторов, пытавшихся продать несуществующее вещество.