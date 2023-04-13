Ртуть обнаружили на детской площадке в Подмосковье

Там рассказали, что местных жителей уже предупредили о ситуации, а саму площадку огородили сигнальными лентами и повесили объявления. Данный инцидент находится на контроле у администрации. К слову, до этого в соцсетях появились сообщения о том, что на площадке в Голицынском парке были замечены шарики ртути. При этом опасный металл обнаружили лишь после того, как растаял снег. Поэтому остаётся только догадываться, сколько ртуть пролежала на детской площадке.