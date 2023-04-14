КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 11:33

Додик заявил, что членство Боснии и Герцеговины в НАТО даже не рассматривается

Сараево не рассматривает для себя возможность вступления в НАТО. Об этом заявил в пятницу Милорад Додик — президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины).

Сегодня политик встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, где обсуждался в том числе этот вопрос. По словам Додика, позиции Сараева и Белграда оказались схожи.

"Мы следуем позиции Сербии по этому вопросу: нейтральность и неприсоединение к любому военному блоку — это наша политика. С Североатлантическим блоком возможно сотрудничество, но мы и это сейчас остановили, пока не определим нашу позицию. Никакое членство в НАТО даже не рассматривается", — заверил политик.

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Ранее Милорад Додик предостерёг сербов от конфронтации с Россией. Он предупредил, что если сербы присоединятся к антироссийской санкционной политике или станут осуждать позицию российских властей, то это лишь разрушит дружбу между народами, но никаким образом не повлияет на получение преференций со стороны Запада.

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ТАСС / Станислав Красильников

Марина Калегина
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