Додик заявил, что членство Боснии и Герцеговины в НАТО даже не рассматривается

Сараево не рассматривает для себя возможность вступления в НАТО. Об этом заявил в пятницу Милорад Додик — президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины).

Сегодня политик встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, где обсуждался в том числе этот вопрос. По словам Додика, позиции Сараева и Белграда оказались схожи.

"Мы следуем позиции Сербии по этому вопросу: нейтральность и неприсоединение к любому военному блоку — это наша политика. С Североатлантическим блоком возможно сотрудничество, но мы и это сейчас остановили, пока не определим нашу позицию. Никакое членство в НАТО даже не рассматривается", — заверил политик.