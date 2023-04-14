В Краснодаре по подозрению в убийстве 18-летнего парня из-за Sony PlayStation задержали оренбуржца. Об этом заявили в СУ СК РФ по региону, опубликовав видео с фигурантом дела.

В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве парня из-за Sony PlayStation. Видео © СУ СК РФ по Краснодарскому краю

"В кратчайший срок установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления, которым оказался 34-летний уроженец Оренбургской области. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", — отметили в ведомстве.

Задержанный рассказал, что под предлогом покупки приставки приехал домой к юноше. Пока молодой человек подключал устройство, злоумышленник взял на кухне нож, после чего зарезал парня. Подозреваемый ограбил квартиру и скрылся. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Также его подвергнут психолого-психиатрической экспертизе.