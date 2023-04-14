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14 апреля, 19:28

В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве парня из-за Sony PlayStation

В Краснодаре по подозрению в убийстве 18-летнего парня из-за Sony PlayStation задержали оренбуржца. Об этом заявили в СУ СК РФ по региону, опубликовав видео с фигурантом дела.

В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве парня из-за Sony PlayStation. Видео © СУ СК РФ по Краснодарскому краю

"В кратчайший срок установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления, которым оказался 34-летний уроженец Оренбургской области. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", — отметили в ведомстве.

Задержанный рассказал, что под предлогом покупки приставки приехал домой к юноше. Пока молодой человек подключал устройство, злоумышленник взял на кухне нож, после чего зарезал парня. Подозреваемый ограбил квартиру и скрылся. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Также его подвергнут психолого-психиатрической экспертизе.

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Лайф напоминает, подозреваемый прихватил в квартире убитого Sony PlayStation, ноутбук и умную колонку. Тело парня обнаружила вечером его сестра, придя с работы.

Обложка ©

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Никита Осипов
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