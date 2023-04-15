В Петербурге эксперты поддержали планы по переформатированию Думской улицы

Думская улица в Санкт-Петербурге не должна быть злачным местом и при этом остаться точкой притяжения. Так председатель петербургского отделения "Деловой России", глава профильной комиссии Законодательного собрания города по инвестициям Дмитрий Панов прокомментировал идею переформатирования барной улицы в ресторанный кластер с выставочными пространствами. Над таким проектом работает администрация Центрального района вместе с бизнесом.

Панов напомнил, что Думская улица давно ассоциируется у жителей и туристов со злачным местом, которое часто попадает в сводки криминальных новостей из-за драк, поножовщины, продажи нелегального алкоголя и "веселящего газа", а также стрельбы. Вместе с тем эта локация хорошо подходит для мест массового отдыха, так как находится в центре города и в удалении от жилых кварталов. Чтобы не снизить туристическую привлекательность этого места, нужно создать необходимый синергетический эффект, подчеркнул Панов. То есть оставить на улице бары и заведения, соблюдающие законы.

С этой точкой зрения согласен и эксперт петербургского отделения "Деловой России", учредитель ресторанов Balagan и Ognivo Андрей Перцев. Он заявил, что идея "однозначно хорошая" с точки зрения цивилизованного подхода к развитию Санкт-Петербурга.

"Разумеется, тот беспредел с драками, контрафактным алкоголем, наркотиками и "веселящим газом", который творится на Думской, в самом центре города, рано или поздно нужно было заканчивать. Важное замечание: в стремлении причесать территорию следует избегать махания шашками и сохранить те барные заведения, которые соблюдают законодательство. Именно они могут стать своеобразной Меккой, ядром клубно-барной жизни города, вокруг которого начнёт формироваться основная масса посетителей", — пояснил Перцев газете "Петербургский дневник".

Его коллега, эксперт петербургского отделения "Деловой России", исполнительный директор компании "Река" Максим Жуков подчеркнул, что важно подключить к диалогу собственников помещений, заинтересовать их, а также подготовиться к тому, что это долгосрочная задача, на которую может уйти не менее трёх лет.