Следователи нагрянули с обысками в 13 баров Петербурга

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета совместно с полицией и Росгвардией пришли с обысками в 13 баров, находящихся на улице Ломоносова в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского ГСУ СК.

Обыски в барах на улице Ломоносова в Петербурге. Видео © СК РФ

"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и Росгвардии в рамках расследования уголовного дела в помещениях 13 баров, расположенных на улице Ломоносова, проводятся следственные действия, в том числе с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия", — рассказали там.

Как пояснили в ведомстве, причиной обысков стало дело о продаже алкоголя несовершеннолетним, возбуждённое ещё в марте. По версии следствия, 22 февраля в Интернете появилось объявление о вечеринке в одном из заведений с возрастным ограничением 16+.