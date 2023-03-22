В Петербурге опечатали бары на легендарной Думской улице

Следственный комитет опечатал около 20 баров и ночных клубов в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела по статье 151 УК "Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя и употребление одурманивающих веществ", пишет "Фонтанка".

В Петербурге СК закрыл несколько баров из-за нарушения закона. Фото © VK / ПроПитер

В Петербурге СК закрыл несколько баров из-за нарушения закона. Фото © VK / ПроПитер

В Петербурге СК закрыл несколько баров из-за нарушения закона. Фото © VK / ПроПитер

Все заведения находятся на улицах Думской и Ломоносова, в том числе речь идёт и о таких популярных барах, как Scandal, Rocket, GoodPeople и Probirka. На дверях каждого из них теперь висит лента с указанием, что решение о закрытии вынесено региональным СК РФ.