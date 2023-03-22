В Петербурге опечатали бары на легендарной Думской улице
СК опечатал почти 20 баров на Думской и Ломоносова в Петербурге
Следственный комитет опечатал около 20 баров и ночных клубов в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела по статье 151 УК "Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя и употребление одурманивающих веществ", пишет "Фонтанка".
Все заведения находятся на улицах Думской и Ломоносова, в том числе речь идёт и о таких популярных барах, как Scandal, Rocket, GoodPeople и Probirka. На дверях каждого из них теперь висит лента с указанием, что решение о закрытии вынесено региональным СК РФ.
Ранее Лайф писал, что российские школьники нашли лазейку для покупки алкоголя. Так, сейчас подросткам за 4,5 тысячи рублей продают специальные накладки на паспорт, где указан нужный возраст. Выявить такую подделку практически невозможно — на накладке есть даже имитация голограммы.