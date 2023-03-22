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22 марта, 14:47

В Петербурге опечатали бары на легендарной Думской улице

СК опечатал почти 20 баров на Думской и Ломоносова в Петербурге

<p>В Петербурге СК закрыл несколько баров из-за нарушения закона. Фото © VK / <a href="https://vk.com/propiter73?w=wall-217216457_3286" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПроПитер</a></p>

В Петербурге СК закрыл несколько баров из-за нарушения закона. Фото © VK / ПроПитер

Следственный комитет опечатал около 20 баров и ночных клубов в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела по статье 151 УК "Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя и употребление одурманивающих веществ", пишет "Фонтанка".

В Петербурге СК закрыл несколько баров из-за нарушения закона. Фото © VK / ПроПитер

В Петербурге СК закрыл несколько баров из-за нарушения закона. Фото © VK / ПроПитер

В Петербурге СК закрыл несколько баров из-за нарушения закона. Фото © VK / ПроПитер

В Петербурге СК закрыл несколько баров из-за нарушения закона. Фото © VK / ПроПитер

В Петербурге СК закрыл несколько баров из-за нарушения закона. Фото © VK / ПроПитер

В Петербурге СК закрыл несколько баров из-за нарушения закона. Фото © VK / ПроПитер

Все заведения находятся на улицах Думской и Ломоносова, в том числе речь идёт и о таких популярных барах, как Scandal, Rocket, GoodPeople и Probirka. На дверях каждого из них теперь висит лента с указанием, что решение о закрытии вынесено региональным СК РФ.

В Мордовии школьница выпила алкоголь из родительской заначки и отравилась

В Мордовии школьница выпила алкоголь из родительской заначки и отравилась

Ранее Лайф писал, что российские школьники нашли лазейку для покупки алкоголя. Так, сейчас подросткам за 4,5 тысячи рублей продают специальные накладки на паспорт, где указан нужный возраст. Выявить такую подделку практически невозможно — на накладке есть даже имитация голограммы.

Татьяна Миссуми
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