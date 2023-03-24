Концом баров на Думской стала вечеринка, где спаивали подростков
В СК объяснили, почему опечатали около 20 баров на Думской улице Петербурга
В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в распитие алкоголя, что стало причиной опечатывания помещений 17 баров. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.
"Следственным отделом по Центральному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции)", — уточнили в ведомстве.
Как выяснило следствие, 22 февраля 2023 года неизвестный анонсировал в Сети вечернее мероприятие с возрастным ограничением 16+, которое прошло в одном из городских баров. На нём тот же человек "приобрёл алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также реализовал её неограниченному кругу несовершеннолетних".
В компании, сдающей залы в аренду заведениям, уже прошли обыски, изъяты документы. Также осмотрены бары, которые "опечатаны и признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу", уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет опечатал около 20 баров и ночных клубов в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела по статье 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя и употребление одурманивающих веществ".
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