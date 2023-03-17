Два московских бара проверяют из-за возможного финансирования ими ВСУ

Московские полицейские пришли в бары Underdog и La Virgen в связи с подозрением в причастности заведений к финансированию украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным неназванного собеседника агентства, проверка проводится и в отношении отдельных посетителей. На страницах заведений в соцсетях указано, что 17 и 18 марта они будут закрыты. По некоторым данным, правоохранители задержали несколько человек из гостей и персонала обоих баров.