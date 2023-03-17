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17 марта, 20:37

Два московских бара проверяют из-за возможного финансирования ими ВСУ

В Москве полиция пришла в бары Underdog и La Virgen из-за подозрения в поддержке ими ВСУ

Московские полицейские пришли в бары Underdog и La Virgen в связи с подозрением в причастности заведений к финансированию украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным неназванного собеседника агентства, проверка проводится и в отношении отдельных посетителей. На страницах заведений в соцсетях указано, что 17 и 18 марта они будут закрыты. По некоторым данным, правоохранители задержали несколько человек из гостей и персонала обоих баров.

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Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ на границе с Казахстаном задержали жителя Петрозаводска, который планировал воевать за ВСУ. Мужчина выступал против проведения СВО. Он купил медикаменты, амуницию и нашёл тех, кто помог бы ему уехать на Украину, чтобы воевать против Армии РФ. Его обвиняют по уголовному делу о приготовлении к госизмене.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Иван Косицын
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