Раскрыто название компании Маска, которая займётся искусственным интеллектом

Американский миллиардер Илон Маск, основавший такие компании, как SpaceX и Tesla, купивший Twitter, теперь создал ещё одну — для работы в сфере искусственного интеллекта. По данным газеты The Wall Street Journal, она тоже получила название с использованием буквы X.

По данным издания, называться компания будет X.AI, где AI — это, очевидно, Artificial Intelligence, то есть "искусственный интеллект".

"Согласно документам штата, Илон Маск создал новую компанию в области искусственного интеллекта под названием X.AI, которая зарегистрирована в Неваде", — говорится в статье.

Согласно поданным в прошлом месяце документам, Илон Маск — единственный директор компании. Её секретарём стал Джаред Бирчалл, руководящий семейной инвестиционной фирмой Маска Excession.