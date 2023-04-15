КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 00:10

Раскрыто название компании Маска, которая займётся искусственным интеллектом

WSJ: Для разработки нейросетей Илон Маск создал компанию X.AI

Американский миллиардер Илон Маск, основавший такие компании, как SpaceX и Tesla, купивший Twitter, теперь создал ещё одну — для работы в сфере искусственного интеллекта. По данным газеты The Wall Street Journal, она тоже получила название с использованием буквы X.

По данным издания, называться компания будет X.AI, где AI — это, очевидно, Artificial Intelligence, то есть "искусственный интеллект".

"Согласно документам штата, Илон Маск создал новую компанию в области искусственного интеллекта под названием X.AI, которая зарегистрирована в Неваде", — говорится в статье.

Согласно поданным в прошлом месяце документам, Илон Маск — единственный директор компании. Её секретарём стал Джаред Бирчалл, руководящий семейной инвестиционной фирмой Маска Excession.

"Мы для него материал": Учёный призвал срочно отключить все серверы с искусственным интеллектом

"Мы для него материал": Учёный призвал срочно отключить все серверы с искусственным интеллектом

Ранее газета The Financial Times писала, что Маск уже ведёт переговоры с рядом инвесторов о перспективах вложения ими денег в новый проект. По словам источника издания, некоторые из них "в восторге" и "куча людей инвестирует в это".

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Андрей Григорьев

Подписаться на LIFE

  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров