Мэтью Макконахи в Вуди Харрельсон заподозрили, что они братья
Макконахи планирует через ДНК-тест проверить себя на родство с Харрельсоном
Вуди Харрельсон (слева) и Мэттью Макконахи. Фото © ТАСС / Charles Sykes
Голливудский актёр Мэттью Макконахи планирует сделать ДНК-тест, чтобы проверить, не является ли он родственником своему коллеге Вуди Харрельсону. Он подозревает, что тот — его единокровный брат. По словам Макконахи, его мать рассказывала , что "знала" отца Харрельсона. К тому же коллеги по сериалу "Настоящий детектив", сидя в Греции, не раз обсуждали, насколько близки семьи актёров.
"Все знали о многоточиях, которые моя мама оставила после слова "знала", — цитирует Макконахи The Guardian.
Актёры подсчитали, что отец Харрельсона, наёмный убийца, находился на свободе, когда родители Макконахи разводились, и мог вполне встретиться с матерью голливудского актёра.
Ранее Лайф рассказал про отечественных знаменитостей, которых принимают за однофамильцев и путают друг с другом, а те на самом деле — родственники.