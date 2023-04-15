Мэтью Макконахи в Вуди Харрельсон заподозрили, что они братья

Голливудский актёр Мэттью Макконахи планирует сделать ДНК-тест, чтобы проверить, не является ли он родственником своему коллеге Вуди Харрельсону. Он подозревает, что тот — его единокровный брат. По словам Макконахи, его мать рассказывала , что "знала" отца Харрельсона. К тому же коллеги по сериалу "Настоящий детектив", сидя в Греции, не раз обсуждали, насколько близки семьи актёров.

"Все знали о многоточиях, которые моя мама оставила после слова "знала", — цитирует Макконахи The Guardian.

Актёры подсчитали, что отец Харрельсона, наёмный убийца, находился на свободе, когда родители Макконахи разводились, и мог вполне встретиться с матерью голливудского актёра.