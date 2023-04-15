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15 апреля, 13:30

Непомнящий обыграл Дин Лижэня в пятой партии матча за шахматную корону

<p>Ян Непомнящий (Россия) и Дин Лижэнь (Китай) (справа налево). Обложка © ТАСС / EPA / RADMIR FAHRUTDINOV</p>

Ян Непомнящий (Россия) и Дин Лижэнь (Китай) (справа налево). Обложка © ТАСС / EPA / RADMIR FAHRUTDINOV

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий снова перехватил лидерство у китайца Дин Лижэня — в пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам он обыграл оппонента. Встреча прошла в субботу в Астане, россиянин играл белыми фигурами.

После пяти партий счёт в матче составляет 3:2 в пользу Непомнящего. Шестая партия состоится уже завтра в 12:00 мск. Россиянин в этот раз сыграет чёрными фигурами.

Непомнящий одержал победу над Лижэнем во второй партии матча за шахматную корону

Непомнящий одержал победу над Лижэнем во второй партии матча за шахматную корону

Всего Непомнящий и Лижэнь могут провести 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход (с 61-го). За победу в партии присуждается 1 балл, за ничью — 0,5. Чемпионом мира становится набравший 7,5 балла. В случае ничьи (7:7) им предстоит сыграть тай-брейк — 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.

Андрей Бражников
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