Непомнящий обыграл Дин Лижэня в пятой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий снова перехватил лидерство у китайца Дин Лижэня — в пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам он обыграл оппонента. Встреча прошла в субботу в Астане, россиянин играл белыми фигурами.

После пяти партий счёт в матче составляет 3:2 в пользу Непомнящего. Шестая партия состоится уже завтра в 12:00 мск. Россиянин в этот раз сыграет чёрными фигурами.

Всего Непомнящий и Лижэнь могут провести 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход (с 61-го). За победу в партии присуждается 1 балл, за ничью — 0,5. Чемпионом мира становится набравший 7,5 балла. В случае ничьи (7:7) им предстоит сыграть тай-брейк — 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.