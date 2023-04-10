Непомнящий одержал победу над Лижэнем во второй партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над китайцем Дином Лижэнем во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Теперь счёт в турнире 1,5:0,5 в пользу россиянина.

Непомнящий играл чёрными фигурами. Он смог воспользоваться грубой ошибкой Лижэня и успешно провёл атаку. Кроме того, китайский спортсмен тратил слишком много времени на обдумывание ходов, загоняя себя в цейтнот.