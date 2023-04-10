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10 апреля, 12:52

Непомнящий одержал победу над Лижэнем во второй партии матча за шахматную корону

<p>Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Фото © ТАСС / EPA / RADMIR FAHRUTDINOV</p>

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Фото © ТАСС / EPA / RADMIR FAHRUTDINOV

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над китайцем Дином Лижэнем во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Теперь счёт в турнире 1,5:0,5 в пользу россиянина.

Непомнящий играл чёрными фигурами. Он смог воспользоваться грубой ошибкой Лижэня и успешно провёл атаку. Кроме того, китайский спортсмен тратил слишком много времени на обдумывание ходов, загоняя себя в цейтнот.

Российские шахматисты начнут играть в Азии позже, чем ожидалось

Российские шахматисты начнут играть в Азии позже, чем ожидалось

Напомним, турнир за звание чемпиона мира по шахматам проходит в Астане. За титул поборются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Запланировано четырнадцать партий с классическим контролем времени, призовой фонд составляет два миллиона евро. Первую партию шахматисты сыграли вничью. А третья состоится 12 апреля.

Татьяна Миссуми
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