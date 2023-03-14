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13 марта, 22:20

Российские шахматисты начнут играть в Азии позже, чем ожидалось

Ткачёв: Российские шахматисты не будут участвовать в чемпионате Азии 2023 года

Шахматисты из России не будут участвовать в чемпионате Азии 2023 года. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв. Соревнования состоятся в Казахстане с 5 по 15 июня. ФШР же с 1 мая войдёт в состав Азиатской шахматной федерации (ACF).

"Для россиян это был последний чемпионат Европы. Теоретически мы могли бы играть и в чемпионате Азии, но мы не будем, чемпионат Европы же главным образом является отборочным на Кубок мира. Поэтому смысла нет. Мы ушли в Азиатский союз и теперь будем играть там", — цитирует ТАСС Ткачёва.

Женский чемпионат Европы начнётся в Черногории 17 марта. Мужской закончился 13 марта победой российского шахматиста.

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Ранее Лайф писал, что в Сербии на чемпионате Европы победил Алексей Сарана. На втором месте оказался гроссмейстер из Румынии Кирилл Шевченко, третий результат у Даниэля Дарда из Бельгии.

Напомним, 28 февраля состоялся официальный переход Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию: решение поддержало 29 делегатов, против высказался один, а воздержалось шесть. ФШР стала первой организацией, перешедшей в Азию.

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Freepik

Арина Родионова
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