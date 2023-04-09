Непомнящий и Лижэнь закончили ничьёй первую партию матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог обыграть китайца Дина Лижэня. Первая партия матча за мировую шахматную корону закончилась ничьёй.

Игра длилась почти пять часов и завершилась на 49-м ходу. 32-летний российский шахматист играл белыми фигурами и с самого начала владел инициативой, однако серия неудачных ходов не позволила ему удержать преимущество.

Непомнящий занимает вторую позицию в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), Дин Лижэнь — третью. Турнир проходит в Астане, запланировано четырнадцать партий с классическим контролем времени, призовой фонд составляет два миллиона евро. Сейчас шахматная корона принадлежит норвежцу Магнусу Карлсену, Непомнящий проиграл ему в матче за мировой титул в 2021 году.