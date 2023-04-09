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9 апреля, 14:22

Непомнящий и Лижэнь закончили ничьёй первую партию матча за шахматную корону

<p>Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Обложка © ТАСС / EPA / FERNANDO VILLAR, URA.RU / Вова Жабриков</p>

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Обложка © ТАСС / EPA / FERNANDO VILLAR, URA.RU / Вова Жабриков

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог обыграть китайца Дина Лижэня. Первая партия матча за мировую шахматную корону закончилась ничьёй.

Игра длилась почти пять часов и завершилась на 49-м ходу. 32-летний российский шахматист играл белыми фигурами и с самого начала владел инициативой, однако серия неудачных ходов не позволила ему удержать преимущество.

Непомнящий занимает вторую позицию в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), Дин Лижэнь — третью. Турнир проходит в Астане, запланировано четырнадцать партий с классическим контролем времени, призовой фонд составляет два миллиона евро. Сейчас шахматная корона принадлежит норвежцу Магнусу Карлсену, Непомнящий проиграл ему в матче за мировой титул в 2021 году.

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Ранее российский гроссмейстер Алексей Сарана победил на чемпионате Европы по шахматам. В ходе соревнований в Сербии он набрал 8,5 очка в 11 турах.

Татьяна Миссуми
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