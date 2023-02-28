Песков: Переход Федерации шахмат РФ в Азию откроет новые двери для российских спортсменов

"Это очень хорошая новость для наших шахматистов и для нашей Федерации. Переход в Азиатскую федерацию откроет двери для участия наших спортсменов, шахматистов, гроссмейстеров в главных мировых и международных соревнованиях", — считает официальный представитель Кремля.

Напомним, в начале февраля сообщалось о скором переходе Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Весь необходимый пакет документов был отправлен как в ACF, так и в FIDE. Сегодня состоялся официальный переход: решение поддержало 29 делегатов, против высказался один, а воздержалось шесть. Таким образом, российская организация стала первой, кто перешёл в Азию.