Найден редчайший алмаз-матрёшка "Бьющееся сердце"
WION: VD Global обнаружила в Индии редчайший алмаз-матрёшку "Бьющееся сердце"
Найденный в Индии алмаз-матрёшка "Бьющееся сердце". Обложка © Wion
В индийском штате Гуджарат добыли редчайший алмаз-матрёшку. Как сообщает телеканал WION, название связано с тем, что находка представляет собой алмаз, внутри которого свободно перемещается другой алмаз.
"Компания VD Global в городе Сурат в индийском штате Гуджарат обнаружила "алмаз внутри алмаза", редчайшую среди всех находку", — отмечает телеканал.
Это произошло ещё в октябре прошлого года. Вес минерала, получившего название "Бьющееся сердце", составляет 0,329 карата (0,0658 грамма).
Впервые алмаз-матрёшку добыли в декабре 2019 года в России. Необычный драгоценный камень обнаружили на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате, уже в процессе сортировки специалисты поняли, что минерал существенно отличается от других. В связи с этим алмаз передали для изучения.