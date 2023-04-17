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17 апреля, 12:36

Найден редчайший алмаз-матрёшка "Бьющееся сердце"

WION: VD Global обнаружила в Индии редчайший алмаз-матрёшку "Бьющееся сердце"

<p>Найденный в Индии алмаз-матрёшка "Бьющееся сердце". Обложка © <a href="https://www.wionews.com/world/india-gets-its-own-matryoshka-diamond-in-the-form-of-this-rarest-of-rare-find-in-gujarat-582953" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wion</a></p>

Найденный в Индии алмаз-матрёшка "Бьющееся сердце". Обложка © Wion

В индийском штате Гуджарат добыли редчайший алмаз-матрёшку. Как сообщает телеканал WION, название связано с тем, что находка представляет собой алмаз, внутри которого свободно перемещается другой алмаз.

"Компания VD Global в городе Сурат в индийском штате Гуджарат обнаружила "алмаз внутри алмаза", редчайшую среди всех находку", — отмечает телеканал.

Это произошло ещё в октябре прошлого года. Вес минерала, получившего название "Бьющееся сердце", составляет 0,329 карата (0,0658 грамма).

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Впервые алмаз-матрёшку добыли в декабре 2019 года в России. Необычный драгоценный камень обнаружили на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате, уже в процессе сортировки специалисты поняли, что минерал существенно отличается от других. В связи с этим алмаз передали для изучения.

Никита Никонов
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