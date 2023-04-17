Найден редчайший алмаз-матрёшка "Бьющееся сердце"

В индийском штате Гуджарат добыли редчайший алмаз-матрёшку. Как сообщает телеканал WION, название связано с тем, что находка представляет собой алмаз, внутри которого свободно перемещается другой алмаз.

"Компания VD Global в городе Сурат в индийском штате Гуджарат обнаружила "алмаз внутри алмаза", редчайшую среди всех находку", — отмечает телеканал.

Это произошло ещё в октябре прошлого года. Вес минерала, получившего название "Бьющееся сердце", составляет 0,329 карата (0,0658 грамма).