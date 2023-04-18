В каких случаях коммунальщики могут принудительно посетить квартиру В каких случаях владелец жилья обязан пускать представителей различных хозяйственных служб, а когда незваных гостей можно оставить за дверью. 17 апреля, 23:40 Проверка общедомового имущества не даёт однозначного права на допуск в квартиру. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин

Собственники квартир всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда работники ресурсоснабжающих или коммунальных компаний звонят в дверь и требуют немедленного доступа в жилище. При этом иногда спонтанные визитёры, показав некое удостоверение, сразу начинают грозить хозяину недвижимости различными карами и отказываются предоставить письменное обоснование для своего проникновения. А между тем закон установил закрытый перечень исключительных случаев, когда владелец квартиры действительно обязан предоставить допуск сотрудникам управляющей или ресурсоснабжающей компании к себе домой. Правда, чтобы на законных основаниях зайти в жилище, сотрудники управляющей или ресурсоснабжающей компании должны выполнить определённые условия.

Право на немедленный доступ — миф или реальность?

Немедленный допуск в квартиру может быть запрошен, только если возникла аварийная ситуация. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Немедленный допуск в квартиру может быть запрошен только при условии возникновения аварийная ситуации. Такая трактовка косвенно вытекает из Правил оказания коммунальных услуг. Но даже в этом случае представители коммунальной компании, сотрудники электросетевой компании и газовики обязаны предоставить свои документы, уведомить владельца квартиры о причине связанной с необходимостью попасть в помещение, а в случае отказа — пригласить участкового для оформления акта недопуска. Если такой акт будет составлен, а позднее выяснится, что кто-то пострадал, то лицо, которому был причинён ущерб, может обратиться в суд за возмещением вреда.

Известны случаи , когда в поломке оборудования фактически была виновата управляющая компания, однако к ответственности привлекли собственницу, которой пришлось в разных судебных инстанциях доказывать свою невиновность.

Но, если собственник уверен, что в его квартире с коммуникациями и иным оборудованием всё в порядке, он может сослаться на право неприкосновенности жилища, закреплённое в Конституции РФ, и никого в свой дом не пускать.

Что делать, если поступил запрос на доступ в квартиру для осмотра?

О проверке газового оборудования должны извещать заранее. Проверяющий должен быть в форменной одежде и предъявить удостоверение. Фото © ТАСС / Егор Алеев

По действующему законодательству управляющая компания (УК) и другие исполнители коммунальных услуг имеют право требовать от собственника квартиры обеспечить им допуск в жилое помещение по заранее направленному письменному уведомлению. Процедура детально прописана всё в тех же Правилах оказания коммунальных услуг.

Во-первых: о предстоящей проверке должны уведомлять за две недели до её даты с указанием, что именно будут проверять. При этом владелец или наниматель недвижимости может перенести дату визита проверяющих, обратившись в соответствующую организацию не позднее чем за два дня до проверки (в другой день дверь можно не открывать).

Во-вторых: если речь идёт о проверке коммуникаций, сантехнического оборудования и т.д. (за исключением газового), то допуск в квартиру можно запрашивать не чаще чем один раз в три месяца, а вот делать запрос на ремонт общедомового имущества (стояки, системы вентиляции и отопления) можно по мере необходимости.

В-третьих: любой визит коммунальщиков должен быть оформлен актом осмотра того оборудования или конструкций, о котором заявлено в извещении, но не другого.

Известны случаи, когда УК пытаются под видом проверки сантехнического оборудования выявлять перепланировки. Но, как правило, суды расценивают подобные "расширенные" осмотры как незаконные. Пришли смотреть трубы — значит нечего делать в комнатах.

— Никто не имеет права входить в квартиру без разрешения, — напоминает депутат Госдумы Никита Чаплин. — Если речь идёт о проверках, то такой визит обязательно должен быть согласован, форма согласования не имеет значения — будь то звонок по телефону или персональное уведомление. Закон требует, чтобы собственник содержал свою недвижимость так, чтобы не было вреда общему имуществу и третьим лицам. Однако безопасность жильцов превыше всего. И 25-я статья конституции чётко закрепляет право на неприкосновенность жилища. А статьёй 139 УК РФ установлена уголовная ответственность за нарушение конституции. Поэтому гражданин имеет полное право требовать документы, которые подтверждают необходимость различных служб приходить в его квартиру.

Правила проверки газового оборудования

Собственники квартир с подведённым газом обязаны допускать проверяющих оборудование. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В России действует Постановление Правительства РФ о правилах пользования газом. В них указано, что собственники жилых помещений, к которым подведён газ, должны заключать договор на техобслуживание своего оборудования со специализированной организацией. При этом доступ к газовому оборудованию для обслуживания должен предоставляться не реже одного раза в год. А если хозяин квартиры более двух раз не пустил к себе проверку, то подачу газа в такую квартиру могут приостановить . Однако в тех же правилах закреплено, что все плановые проверки должны выполняться по чёткому графику, информацию о котором газовые компании размещают на своих информационных ресурсах либо через УК. Например, в Москве ознакомиться с графиком проверки можно тут . Кстати, управляйка параллельно с газовиками обязана уведомлять жильцов за 20 дней до начала любых проверок газового оборудования.

— Согласно статье 9.23 КоАП РФ, если жильцы отказываются впускать к себе домой представителей газовых служб для проведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования, им грозит штраф до двух тысяч рублей. Если же недопуск приведёт к созданию аварийной ситуации или создали угрозу для окружающих, то штраф будет выше — от десяти до тридцати тысяч рублей, — рассказывает Петр Гусятников, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners.

При этом эксперт подчеркнул, что о проведении плановых работ УК имеет право извещать любым удобным ей способом: извещением в почтовый ящик, объявлением в общедомовом чате или на доске объявлений в подъезде и т.д. Если же хозяин квартиры не прочитал это объявление, то это не является аргументом для недопуска газовиков.

Кроме того, Гусятников посоветовал не только требовать от проверяющих удостоверение, но и звонить в организацию, сотрудником которой называется проверяющий, и спрашивать о том, действительно ли сейчас проводится обход. Это, по мнению эксперта, позволит уберечь от тех мошенников, которые могут попытаться проникнуть в квартиру.

Отказ допустить проверяющего газовое оборудование грозит штрафом. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов Пускаете ли вы коммунальщиков в свою квартиру, если нет аварий? 0 Да, мне нечего скрывать, пусть приходят Нет, без участкового я их не пускаю Пускаю, только если нахожусь дома, под объявления не подстраиваюсь

Авторы Максим Греков