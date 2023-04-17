Киргизия начала получать российскую электроэнергию от компании "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ). Об этом журналистам сообщили в организации.

"15 апреля 2023 года, впервые в истории, началась поставка электрической энергии из Единой энергосистемы России в энергосистему Кыргызстана транзитом через ЕЭС Казахстана. Общий планируемый объем поставки за период с апреля 2023 года по март 2024 года составляет около 900 миллионов киловатт-часов", — уточнили в "Интер РАО".