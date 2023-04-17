КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 15:07

Киргизия начала получать российскую электроэнергию

Киргизия начала получать российскую электроэнергию от компании "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ). Об этом журналистам сообщили в организации.

"15 апреля 2023 года, впервые в истории, началась поставка электрической энергии из Единой энергосистемы России в энергосистему Кыргызстана транзитом через ЕЭС Казахстана. Общий планируемый объем поставки за период с апреля 2023 года по март 2024 года составляет около 900 миллионов киловатт-часов", — уточнили в "Интер РАО".

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А ранее дочерняя структура российской генерирующей компании "Интер РАО" — RAO Nordic Oy — сообщила о прекращении поставок электроэнергии в Финляндию за неуплату. При этом в Nordic Oy назвали подобную ситуацию исключительной, так как такое произошло впервые за более чем 20 лет.

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Андрей Бражников
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