Новгородцы отказались покинуть ветхий дом вопреки угрозе обрушения из-за мизерной компенсации

Мэрия Великого Новгорода уже несколько лет не может расселить аварийные дома в самом центре города. Жители и, в частности, пенсионер Игорь Петров (имя изменено) уверены, что чиновники не хотят переселять их согласно закону и предлагают недостаточные компенсации. Из-за этого он и ещё два других жильца пытаются добиться справедливости в суде и отказываются съезжать из опасного здания. Петров заявил, что попросту не хочет "оказаться с мешком денег на вокзале".

"Меня деньги не интересуют, меня интересует жильё", — рассказал он РИА "ФедералПресс".

Сам дом подпал под программу переселения ещё в 2019 году, а в 2021-м Петрову пришло уведомление о необходимости заключить договор с мэрией, иначе — суд. Сам он уверяет, что предложенной городской управой суммы не хватит для покупки адекватной альтернативы, а экспертиза по оценке жилплощади была проведена только на бумаге.

Уже после обращения в федеральный офис "Единой России" и к новгородскому губернатору Андрею Никитину инициативный пенсионер узнал, что помимо компенсации ему полагается субсидия на покупку нового жилья.

"Никто из чиновников администрации ни мне, ни другим жителям дома об этом не говорил. Об этой субсидии они молчат, как партизаны на допросе", — отметил он.

Летом 2022 года чиновники всё же согласились ещё на одну экспертизу, однако она, по словам Петрова, была проведена аж с 15-ю ошибками и не учитывала убытки, сопряжённые с расселением. Уже позже суд назначил новую, независимую экспертизу, которая оценила жильё пенсионера в 2,5 миллиона рублей, чего также, по его словам, недостаточно.

Причём дело не только в степени адекватности предложенной суммы. Петров напомнил о знаковой фразе представительницы мэрии, прозвучавшей в суде.

"Юристка мэрии заявила: "Если ответчик согласен с выбранным способом возмещения". Хотя об этом разговора не было вообще... Либо они мне предоставляют новое жильё, либо я беру компенсацию. Так по закону. Но эти орлы почему-то посчитали, что все жители нашего дома автоматически выбрали деньги. Шаг был рассчитан на идиотов", — объяснил он.

В итоге суд всё равно встал на сторону чиновников и обязал Петрова взять предложенные деньги и съехать из аварийного жилья, однако тот подал апелляцию. В итоге городская прокуратура пришла к выводу, что жителям должны были предоставить выбор. Теперь мэрия снова должна договариваться с пенсионером.