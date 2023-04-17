В США объяснили, как можно обходить потолок цен на нефть из России

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объяснило резидентам, как Россия может обходить установленный Западом потолок цен на нефть через тихоокеанские порты. Заявление приводится на сайте ведомства.

Речь идёт о нефтепроводе Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), а также портах Дальнего Востока. Управление подчеркнуло, что американцы могут не знать, что они оказывают скрытые услуги с российской нефтью, закупаемой выше потолка цен, поскольку представители третьих стран якобы могут предоставлять неполную или ложную документацию.

В OFAC указали, что несколько танкеров с нефтью манипулируют автоматическими системами идентификации, подменяя GPS-данные судна, скрывая, что заходили в тихоокеанские российские порты. Кроме того, по данным американской стороны, существует практика перегрузки топлива с танкера на танкер для сокрытия его происхождения.