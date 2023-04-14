Пушков раскрыл, как США сделали Россию ключевым звеном на Ближнем Востоке

Давление Соединённых Штатов сделало Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке. Об этом в телеграм-канале заявил сенатор, член конституционного Комитета Совфеда Алексей Пушков.

Он отметил, что США, начиная с 2001 года, вели "мусульманские войны". Жертвами Америки стали Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, а пострадали ещё и их соседи — Турция, Иордания, Пакистан. Штаты вложили в эти войны порядка восьми триллионов долларов и ушли почти ни с чем. Сохранили при этом 2,5 тысячи военных в Ираке и несколько баз в Сирии, откуда незаконно вывозят нефть.

"США хотели с помощью санкций задушить и изолировать Иран, но он лишь стал сильнее и сближается с арабским миром. Запад хотел переформатировать регион под себя, но своими войнами и давлением лишь невольно помог Китаю и России, которые отныне играют там ключевую роль", — заявил Пушков.