КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 10:14

Пушков раскрыл, как США сделали Россию ключевым звеном на Ближнем Востоке

Сенатор Пушков: Давление США сделало РФ ключевым игроком на Ближнем Востоке

Давление Соединённых Штатов сделало Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке. Об этом в телеграм-канале заявил сенатор, член конституционного Комитета Совфеда Алексей Пушков.

Он отметил, что США, начиная с 2001 года, вели "мусульманские войны". Жертвами Америки стали Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, а пострадали ещё и их соседи — Турция, Иордания, Пакистан. Штаты вложили в эти войны порядка восьми триллионов долларов и ушли почти ни с чем. Сохранили при этом 2,5 тысячи военных в Ираке и несколько баз в Сирии, откуда незаконно вывозят нефть.

"США хотели с помощью санкций задушить и изолировать Иран, но он лишь стал сильнее и сближается с арабским миром. Запад хотел переформатировать регион под себя, но своими войнами и давлением лишь невольно помог Китаю и России, которые отныне играют там ключевую роль", — заявил Пушков.

Названа следующая страна, которая порвёт с США

Названа следующая страна, которая порвёт с США

Ранее в Госдуме назвали Украину полигоном для испытания западного оружия, в том числе биологического, и обкатки новых способов ведения конфликта.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Светлана Оперук
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