Названа следующая страна, которая порвёт с США

ОАЭ могут оказаться следующими в очереди на выпадение из геополитической орбиты США. Об этом написал колумнист Кеннет Рапоза в статье для Forbes.

"Всё началось с Саудовской Аравии. Во время визита в Эр-Рияд в июле прошлого года президента Байдена встретили прохладно, если даже не холодно. Затем саудовцы выбрали Китай в качестве посредника в их сближении с Ираном. <…> Следующими идут Объединённые Арабские Эмираты", — написал публицист.

По словам Рапозы, ОАЭ, как и Саудовская Аравия, часто брали пример с США, однако сейчас Абу-Даби будет действовать в коллективных интересах Эмиратов. Публицист также отметил, что ещё летом 2022 года президент США Джо Байден пригласил лидера ОАЭ Мухаммада ибн Заида посетить Штаты, тот факт, что визит до сих пор не состоялся, указывает на сложности в отношениях между двумя странами.