FT: Запад призвал ОАЭ прекратить поставки России товаров "для военных целей"
Страны Запада начали давить на Объединённые Арабские Эмираты — они требуют прекратить в Россию поставки электроники, потому что та якобы может использоваться в военных целях. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники.
По информации издания, ОАЭ в последние недели навестили представители США, Евросоюза и Великобритании. Они озвучивали озабоченность тем, что Эмираты якобы могут стать экономическим узлом для пересылки некоторых видов товара, в том числе электроники, в Россию.
Делегаты Запада утверждают, что таким образом арабское государство якобы служит для обхода антироссийских санкций.
Лайф писал в конце января, что США отправят посланника в ОАЭ, Оман и Турцию с ультиматумом по России. Замглавы американского Минфина Нельсон заявил, что цель у этих визитёров будет одна — предупредить о последствиях ведения бизнеса с Россией в обход санкций.
ТАСС \ Zuma \ Artur Widak