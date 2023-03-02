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1 марта, 23:25

FT: Запад призвал ОАЭ прекратить поставки России товаров "для военных целей"

Страны Запада начали давить на Объединённые Арабские Эмираты — они требуют прекратить в Россию поставки электроники, потому что та якобы может использоваться в военных целях. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По информации издания, ОАЭ в последние недели навестили представители США, Евросоюза и Великобритании. Они озвучивали озабоченность тем, что Эмираты якобы могут стать экономическим узлом для пересылки некоторых видов товара, в том числе электроники, в Россию.

Делегаты Запада утверждают, что таким образом арабское государство якобы служит для обхода антироссийских санкций.

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Лайф писал в конце января, что США отправят посланника в ОАЭ, Оман и Турцию с ультиматумом по России. Замглавы американского Минфина Нельсон заявил, что цель у этих визитёров будет одна — предупредить о последствиях ведения бизнеса с Россией в обход санкций.

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ТАСС \ Zuma \ Artur Widak

Арина Родионова
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