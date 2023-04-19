Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос из модуля "Поиск" Международной космической станции. Как следует из трансляции "Роскосмоса", это первая в 2023 году внекорабельная работа по российской программе.

Планируется, что космонавты займутся переносом с модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" дополнительного радиатора-теплообменника. При этом будет задействован манипулятор ERA. Им будет удалённо изнутри станции управлять космонавт Андрей Федяев. Ожидается, что Петелин и Прокопьев проведут за пределами станции 6 часов 37 минут.

Для Прокопьева этот выход в открытый космос — четвёртый в карьере, а для Петелина — второй. В прошлый раз российские космонавты работали вне МКС на орбите 18 ноября. Тогда они провели в открытом космосе 6 часов 25 минут.