Путин поручил начать создание сверхтяжёлой ракеты-носителя
Глава "Роскосмоса" Борисов: Сверхтяжёлую ракету-носитель начнут создавать в 2024 году
Президент Владимир Путин поручил начать создание сверхтяжёлой ракеты-носителя в 2024 году. Об этом сообщил журналистам в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"У меня есть поручение президента создавать этот носитель, начиная со следующего года. Дай Бог", — приводит его слова ТАСС.
О том, что в России началась разработка сверхтяжёлой ракеты-носителя, сообщалось ещё в 2018 году. Её сердцем должен был стать двигатель РД-180 — одна из самых коммерчески успешных ракетных разработок российского производства. На протяжении длительного времени он закупался даже Соединёнными Штатами Америки и использовался на ракетах Atlas-5.
Напомним, что 12 апреля, в День космонавтики, гендиректор "Роскосмоса" заявил, что глава государства Владимир Путин одобрил создание Российской орбитальной станции.
КЦ "Южный" / "Роскосмос"