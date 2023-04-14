Президент Владимир Путин поручил начать создание сверхтяжёлой ракеты-носителя в 2024 году. Об этом сообщил журналистам в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"У меня есть поручение президента создавать этот носитель, начиная со следующего года. Дай Бог", — приводит его слова ТАСС.

О том, что в России началась разработка сверхтяжёлой ракеты-носителя, сообщалось ещё в 2018 году. Её сердцем должен был стать двигатель РД-180 — одна из самых коммерчески успешных ракетных разработок российского производства. На протяжении длительного времени он закупался даже Соединёнными Штатами Америки и использовался на ракетах Atlas-5.