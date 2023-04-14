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14 апреля, 11:51

Путин поручил начать создание сверхтяжёлой ракеты-носителя

Глава "Роскосмоса" Борисов: Сверхтяжёлую ракету-носитель начнут создавать в 2024 году

Президент Владимир Путин поручил начать создание сверхтяжёлой ракеты-носителя в 2024 году. Об этом сообщил журналистам в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"У меня есть поручение президента создавать этот носитель, начиная со следующего года. Дай Бог", — приводит его слова ТАСС.

О том, что в России началась разработка сверхтяжёлой ракеты-носителя, сообщалось ещё в 2018 году. Её сердцем должен был стать двигатель РД-180 — одна из самых коммерчески успешных ракетных разработок российского производства. На протяжении длительного времени он закупался даже Соединёнными Штатами Америки и использовался на ракетах Atlas-5.

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Напомним, что 12 апреля, в День космонавтики, гендиректор "Роскосмоса" заявил, что глава государства Владимир Путин одобрил создание Российской орбитальной станции.

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КЦ "Южный" / "Роскосмос"

Марина Калегина
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