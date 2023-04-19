Песков заявил о важности борьбы с любыми проявлениями нацизма

"Безусловно, это очень важное направление работы. Тема борьбы с неонацизмом, с любыми проявлениями нацизма в нашей современной истории, которые мы видим в разных странах и которые, конечно, расцвели пышным цветом на Украине, борьба с этими проявлениями чрезвычайно важна", — сказал представитель Кремля.

Напомним, что сегодня, 19 апреля — День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Эта дата имеет важное значение для любого россиянина. Ведь Советский Союз понёс в те годы самые большие потери — почти 27 миллионов граждан, причём абсолютное большинство погибших были мирными жителями, замученными и убитыми в концлагерях, павшими во время карательных рейдов фашистов и их пособников-коллаборационистов или во время рабского, нечеловеческого труда в Германии.