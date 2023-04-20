Науке неизвестно : Учёные встревожены найденным в Японии загадочным объектом Артефакт давно стал местной туристической достопримечательностью, но пока все попытки убедительно объяснить его появление проваливаются. 19 апреля, 23:40 Загадочный артефакт "каменный корабль Масуда" в Японии. Обложка © Wikipedia

На этот холм наверняка часто взбираются не только туристы, но и дети: неподалёку расположена начальная школа. Это небольшой посёлок Асука в префектуре Нара к юго-востоку от Осаки. Неясно, как давно там посреди бамбуковой рощи стоит загадочный объект, но есть основания считать, что он очень древний. Как предполагается, ему больше тысячи лет. Сама деревня была основана в тот период японской истории, когда для обустройства захоронений было принято делать земляные насыпи и окружать их рвами, — период Кофун, то есть период курганов. А он в Японии был со второго по шестое столетие нашей эры. Собственно, холм этот и есть такой курган, один из нескольких стоящих вокруг деревни.

Загадочный артефакт "каменный корабль Масуда" в Японии. Фото © Wikipedia

Что собой представляет объект? Монолит весом примерно 800 тонн, размерами приблизительно восемь на одиннадцать метров и четыре с половиной метра высотой. Его здесь наблюдают, что называется, испокон веков, даже в XXI веке никто не может однозначно сказать, что это такое и для чего предназначено. Материал — гранит. И дело в том, что в стилистику старинной буддийской архитектуры это сооружение явно не вписывается. Оно ни на что не похоже. Разве что на какую-то лодку перевёрнутую. Кстати, здесь рядом когда-то было озеро, его потом осушили. Но, сами понимаете, тогда это просто какой-то памятник лодке. Озеро называлось Масуда, поэтому и артефакт называют "каменный корабль Масуда".

Основных версий две. Первая — это некий надгробный монумент. Но, если так, он какой-то совершенно нетипичный, то есть на древних захоронениях такого не наблюдают. И нет никаких дошедших до наших дней свидетельств или легенд о том, кто же здесь нашёл вечный покой и почему его предали земле именно на вершине холма.

Второй вариант — это древнее приспособление для астрономических наблюдений. На мысль о древних звездочётах учёных наводит, в частности, выдолбленный "в клетку" склон. Его как будто разлиновали, как тетрадь. Размышляют, могли ли эти секции служить для отслеживания, скажем, дней лунного календаря. Или для летоисчисления.

Один из склонов мегалитического сооружения "каменный корабль Масуда" в Японии. Фото © Wikipedia

Тогда любопытно, как именно с помощью этого маленького "японского Стоунхенджа" можно было наблюдения или измерения проводить. Надо сказать, свой первый календарь Япония переняла у Китая, а древние китайцы вели календарь и солнечный, и лунно-солнечный. К примеру, в XII веке астрономическая обсерватория в Пекине выглядела примерно так.

Астрономическая обсерватория в Пекине, 1154 год. Фото © Wikipedia

В любом случае пока ни одна из теорий не одерживает убедительной победы. Единственный вывод, который хоть с какой-то уверенностью удалось сделать, — что это всё-таки создали люди: на одном из склонов внизу разглядели следы работы столярного инструмента (долота), то есть поверхность сглаживали.

Авторы Адель Романенкова