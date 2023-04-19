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19 апреля, 15:54

Путин поддержал идею об усилении пожарной безопасности на майские праздники

Российский лидер Владимир Путин поддержал предложение усилить пожарную безопасность во время майских праздников. С такой инициативой выступили главы Рослесхоза и МЧС — Иван Советников и Александр Куренков.

"Подготовьте, пожалуйста, проекты этих поручений, давайте, конечно, это сделаем, вы правы", — сказал президент в ходе совещания с членами кабмина, выслушав доклад главы Рослесхоза Советникова.

В свою очередь Советников попросил Путина дать поручение главам регионов взять на личный контроль пожарную безопасность в период майских праздников. Особенно необходимо усилить контроль за выжиганием сухой растительности. Куренков также добавил, что предстоящие длинные выходные — это самое опасное время с точки зрения угрозы возникновения пожаров как в населённых пунктах, так и в лесах. В связи с этим МЧС перейдёт на усиленную работу.

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Ранее в МЧС предупредили о возможном росте числа пожаров в майские праздники. По данным ведомства, в этот период количество возгораний возрастает почти на треть. Причиной тому дачный сезон.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова
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