Путин поддержал идею об усилении пожарной безопасности на майские праздники

Российский лидер Владимир Путин поддержал предложение усилить пожарную безопасность во время майских праздников. С такой инициативой выступили главы Рослесхоза и МЧС — Иван Советников и Александр Куренков.

"Подготовьте, пожалуйста, проекты этих поручений, давайте, конечно, это сделаем, вы правы", — сказал президент в ходе совещания с членами кабмина, выслушав доклад главы Рослесхоза Советникова.

В свою очередь Советников попросил Путина дать поручение главам регионов взять на личный контроль пожарную безопасность в период майских праздников. Особенно необходимо усилить контроль за выжиганием сухой растительности. Куренков также добавил, что предстоящие длинные выходные — это самое опасное время с точки зрения угрозы возникновения пожаров как в населённых пунктах, так и в лесах. В связи с этим МЧС перейдёт на усиленную работу.