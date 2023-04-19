Депутат Нилов: Госдума не успеет рассмотреть предложение о выходных 2–5 мая
Депутаты Госдумы не успеют рассмотреть инициативу по поводу объявления 2–5 мая нерабочими днями. Об этом рассказал Лайфу глава Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Депутат Нилов прокомментировал инициативу сделать 2–5 мая нерабочими днями. Видео © LIFE
"Правительство в прошлом году все решения [о выходных днях на праздники] приняло. Постановление подписано, опубликовано и согласовано с трёхсторонней комиссией. Трудовой кодекс, понятно, никто править не может", — пояснил парламентарий.
Пример с попыткой отдельных регионов сделать 31 декабря выходным днём в прошлом году Нилов назвал "бардаком".
Напомним, с идеей увеличить майские праздники выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он направил губернаторам российских регионов обращения от партии "Новые люди" с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими днями и тем самым продлить майские выходные в 2023 году.
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