КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 15:40

Затяжных шашлыков не будет: В ГД отвергли идею сделать 2–5 мая нерабочими днями

Депутат Нилов: Госдума не поддержит инициативу сделать 2–5 мая нерабочими днями

Депутаты Госдумы не поддержат инициативу сделать 2–5 мая нерабочими днями. Как рассказал Лайфу глава Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, для этого нет никаких оснований.

Депутат Нилов заявил, что Госдума не поддержит инициативу сделать 2–5 мая нерабочими днями. Видео © LIFE

"Правительство в прошлом году все решения [о выходных днях на праздники] приняло. Постановление подписано, опубликовано и согласовано с трёхсторонней комиссией. Трудовой кодекс, понятно, никто править не может", — пояснил парламентарий.

Пример с попыткой отдельных регионов сделать 31 декабря выходным днём в прошлом году Нилов назвал "бардаком".

Опрос показал, что далеко не все россияне хотели бы долго отдыхать на майских праздниках

Опрос показал, что далеко не все россияне хотели бы долго отдыхать на майских праздниках

Напомним, с идеей увеличить майские праздники выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он направил губернаторам российских регионов обращения от партии "Новые люди" с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими днями и тем самым продлить майские выходные в 2023 году.

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Сайт Госдумы

Наталья Исакова
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