Депутаты Госдумы не успеют рассмотреть инициативу по поводу объявления 2–5 мая нерабочими днями. Об этом рассказал Лайфу глава Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Депутат Нилов прокомментировал инициативу сделать 2–5 мая нерабочими днями. Видео © LIFE

"Правительство в прошлом году все решения [о выходных днях на праздники] приняло. Постановление подписано, опубликовано и согласовано с трёхсторонней комиссией. Трудовой кодекс, понятно, никто править не может", — пояснил парламентарий.

Пример с попыткой отдельных регионов сделать 31 декабря выходным днём в прошлом году Нилов назвал "бардаком".