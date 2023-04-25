Сигнал от Вселенной: В крупнейшем на Земле астероидном кратере найдены загадочные знаки Совершенно ясно, что они оставлены тысячи лет назад и содержат осмысленную информацию. 24 апреля, 23:40 Кратер Vredefort. Фото © Flickr.com / John Karwoski

В Южной Африке, примерно в сотне километров от Йоханнесбурга, есть любопытнейший феномен: город, который обосновался прямо внутри астероидного кратера. Этот кратер настолько велик, что, находясь в нём, даже и не заподозришь, что ты в кратере. Вот как он выглядит из космоса.

Кратер Vredefort. Фото © Wikipedia / Júlio Reis

А теперь для понимания — он же на Google-карте. В центре можно видеть надпись Vredefort, по-русски часто пишут Фридефорт. Так вот, это городок с населением несколько тысяч человек. А выше, в северо-восточном направлении, наблюдаем город побольше — Parys. И всё это находится в пространстве, которое огорожено гигантской дугой с левой стороны. Вот теперь возникает ощущение масштаба того, что здесь когда-то произошло.

Кратер Vredefort и расположенные в нём населённые пункты на картe Google. Скриншот © Google Maps

Произошло это, по мнению учёных, целых два миллиарда лет назад, когда на Земле ещё только появились первые живые клетки с ядрами (эукариоты) и случилась знаменитая кислородная катастрофа: атмосфера резко заполнилась кислородом. То есть это один из самых древних кратеров на планете. И это след от падения астероида диаметром никак не меньше километров десяти. То есть точно такого же, какой "убил динозавров" 66 миллионов лет назад. При этом интересно, что Vredefort даже больше по размерам, чем след от падения "убийцы динозавров", кратер Чиксулуб в Мексике, — около 300 километров против 180. Если не считать предполагаемый ударный кратер Земли Уилкса в Антарктиде, то Vredefort — крупнейший на планете.

А ещё более интересно, что принадлежит он к очень редкому типу кратеров — мультикольцевому. Образовал не одно кольцо, а сразу несколько. Такие хуже всего изучены, гораздо чаще встречаются не на Земле, а на других планетах и спутниках, и у учёных пока нет чёткого понимания, как они получаются. Одна из версий: твёрдая порода от удара вздымается и на короткое время образует целую башню, которая потом обрушивается. Ещё есть предположение, что это результат распространения ударных волн.

Так вот, по периметру окружности этого кратера своеобразными изогнутыми линиями лежат вот такие глыбы. Состоят они из магматической породы. То есть это оказавшийся на поверхности материал из земных недр. Судя по всему, его от удара выбросило наверх. Как пишут геологи, такое явление на их языке называется "дайк".

Глыбы магматических пород в кратере Vredefort. Фото © University of the Free State

И теперь самое главное: присмотревшись к этим глыбам, на них заметили какие-то знаки, изображения. Причём по большей части вполне узнаваемые. Вот, к примеру, бегемот.

Рисунок на глыбе в кратере Vredefort. Фото © hartrao.ac.za

Хотя некоторые другие понять посложнее. Скажем, вот это что, человеческая фигура или что-то ещё?

Рисунок на глыбе в кратере Vredefort. Фото © hartrao.ac.za

Возраст рисунков оценивается примерно в восемь тысяч лет. Значит, они появились во времена, когда Южную Африку населяли древние койсанские народы, их ещё называют "первыми народами". Охотники и собиратели. Поэтому учёные предполагают, что знаки оставили именно они. Возникают вопросы: что эти символы означали, в чём их смысл? Ответ предлагается такой: их рисовали в качестве молитвы. Как и знаменитые рисунки Наски. И молились тоже, как считается, прежде всего о дожде. На эту мысль наталкивает, в частности, внешний вид "дайков". Одна из этих структур по форме очень напоминает змею, а койсанские народы поклонялись Змее дождя.

Похоже, кратер для них стал священным местом, где встретились все три мира, в которые они верили: высший мир на небесах, этот суетный материальный мир и мир подземный. И в определённом смысле это ведь действительно так. Древние люди каким-то образом поняли, что перед ними результат космического события, и интерпретировали это на свой лад, то есть придали этому духовный, сакральный смысл. Даже решили, что именно здесь нужно обращаться к высшим силам.

Авторы Адель Романенкова