Власти Киева окончательно отняли землю у российского посольства

Городской совет Киева, как и предполагалось, разорвал договор об аренде земельного участка на Воздухофлотском проспекте, где расположено здание Посольства России. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, киевские власти также призвали правительство Украины конфисковать здание дипрезиденции.

"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора, а также обратилась в Кабинет министров Украины о возвращении имущества "дипучреждения" к собственности украинского государства", — говорится в сообщении Кличко.

Лайф уже сообщал, что российское посольство в Киеве окончательно опустело 23 февраля 2022 года — ещё до начала специальной военной операции. Эвакуация персонала проводилась в целях безопасности, без ещё раньше президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в ближайшее время примет решение о разрыве дипотношений с Россией, а под зданием посольства участились акции вандализма. На следующий день, после начала специальной военной операции, Киев разорвал дипотношения с Москвой.