Колумбия отказалась вооружать Украину

Колумбия отказывается передавать Украине вооружение, в том числе вертолёты. С таким заявлением выступил президент этой страны Густаво Петро.

"Позиция нынешнего правительства заключается в том, что они (вооружения. — Прим. Лайфа) не будут использоваться на войне. Они не будут отправлены на Украину, они не будут отправлены в Россию", — приводит ТАСС ответ Петро в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Петро подчеркнул, что вооружение, о котором идёт речь в этом контексте, было приобретено предыдущим правительством.

"Эти вооружения, которые находятся в распоряжении Колумбии, не будут направлены на войну на Украине", — подчеркнул президент.