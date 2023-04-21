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20 апреля, 22:10

Колумбия отказалась вооружать Украину

Президент Петро: Колумбия не будет передавать Украине вооружение

Колумбия отказывается передавать Украине вооружение, в том числе вертолёты. С таким заявлением выступил президент этой страны Густаво Петро.

"Позиция нынешнего правительства заключается в том, что они (вооружения. — Прим. Лайфа) не будут использоваться на войне. Они не будут отправлены на Украину, они не будут отправлены в Россию", — приводит ТАСС ответ Петро в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Петро подчеркнул, что вооружение, о котором идёт речь в этом контексте, было приобретено предыдущим правительством.

"Эти вооружения, которые находятся в распоряжении Колумбии, не будут направлены на войну на Украине", подчеркнул президент.

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Ранее Лайф сообщал, что на Украину прибыли обещанные Германией 18 танков Leopard 2. Процесс поставки занял около двух месяцев с момента принятия соответствующего решения.

Обложка ©

ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER

Андрей Григорьев
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