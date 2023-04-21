В России объявили призёров ежегодной олимпиады для школьников "Умножая таланты"
Обложка © Пресс-служба олимпиады "Умножая таланты"
В России подвели итоги ежегодной олимпиады "Умножая таланты", которая направлена на поддержку одарённых старшеклассников в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". В этом образовательном проекте, организованном компанией "Газпром нефть" совместно с университетами из шести регионов страны, приняли участие более тысячи школьников 8–11-х классов. Все они соревновались в решении различных по сложности задач по математике, информатике, химии и инженерии.
Победителями стали участники из Тюмени, Мегиона и Оренбурга, в число призёров также вошли представители Москвы, Санкт-Петербурга, Югры и Ямала. Все они получат бонусные баллы к результатам ЕГЭ, а также смогут пройти специальные курсы для абитуриентов. Кроме того, для призёров конкурса, которые поступят в университет, проект предусматривает устройство на стажировку в технологические центры "Газпром нефти", где студенты смогут получить свою первую зарплату.
Юные участники олимпиады. © Пресс-служба олимпиады "Умножая таланты"
Интересно, что помимо конкурсных задач по математике, информатике, химии и смежным наукам олимпиада также предусматривала финальное задание в формате командного инженерного или научного проекта. В этот раз среди работ участников были представлены программы для 3D-принтеров, различные "умные" датчики, автоматизированная система работы с грузами на складах и даже лабораторный робот, который умеет самостоятельно смешивать реагенты.
Как рассказал один из участников олимпиады, конкурс стал для него своеобразной площадкой для развития навыков в сфере новых технологий, а также для прокачки софт-скиллов. По словам Дмитрия из ЯНАО, несмотря на то что конкурсанты знали друг друга всего несколько дней, в его команде сложилась довольно дружеская атмосфера.
"Мы все получили важный опыт совместной разработки проекта и отличную возможность поработать на современном оборудовании и с классными экспертами. А поскольку я всегда интересовался инженерными специальностями, турнир помог в очередной раз убедиться в правильности выбора будущей профессии", — отметил Дмитрий.
Юные участники олимпиады. © Пресс-служба олимпиады "Умножая таланты"
"Дополнительные баллы к ЕГЭ – это приятный бонус, но ценность этой олимпиады также и в возможности стать частью проектной команды, приложить руку к созданию реальных проектов. Чем быстрее абитуриент сможет погрузиться в такой формат работы, тем больше у него шансов уже на 1-2 курсе присоединиться к серьезному научному проекту или стартапу. На этом и строится сотрудничество ИТМО и "Газпром нефти" – студенты работают над практико-ориентированными исследованиями для промышленности", —подчеркнула первый проректор Университета ИТМО Дарья Козлова.