ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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11 апреля, 16:26

Объявлены победители Всероссийского молодёжного конкурса "Учимся выбирать"

<p>Объявлены победители Всероссийского молодёжного конкурса "Учимся выбирать". Скриншот © VK /<a href="https://vk.com/fondrfsv?w=wall-152199379_14687" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Российский фонд свободных выборов – РФСВ"</a></p>

Объявлены победители Всероссийского молодёжного конкурса "Учимся выбирать". Скриншот © VK / "Российский фонд свободных выборов – РФСВ"

В Великом Новгороде наградили победителей третьего Всероссийского конкурса молодёжных проектов "Учимся выбирать", которыми оказались представители семи регионов России. Финал проходил 10–11 апреля.

"Сегодня мы имеем самую современную, технологичную и прозрачную избирательную систему, которая не позволяет сомневаться в результатах волеизъявления граждан. Она вобрала передовые технологии, не имеющие аналогов в мире. А ваш конкурс — это площадка, на которой формируется доверие к выборам и интерес к ним", — сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В финале встретились 56 участников из 33 субъектов страны, в том числе из вновь присоединившихся. Одержать победу смогли Диана Гуриева, Анастасия Дерябина, Маргарита Жирова, Роман Курочкин, Ангелина Потапова, Анна Стратий и Михаил Шарапов. Среди представленных ребятами проектов — "Создание виртуального музея выборов "Живая история", "Избирательные традиции: связь поколений", "Новые территории — ZA новые возможности" и другие.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о возросшем интересе молодёжи к избирательным процессам, так как сегодня 25% избирателей — это молодые люди и такой же процент они занимают среди баллотирующихся кандидатов. Она пообещала, что призёров также пригласят на российско-белорусский молодёжный форум в мае этого года.

Конкурс "Учимся выбирать" организовал Российский фонд свободных выборов при поддержке ЦИК РФ, губернатора и избиркома Новгородской области.

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Татьяна Миссуми
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