Объявлены победители Всероссийского молодёжного конкурса "Учимся выбирать"
Объявлены победители Всероссийского молодёжного конкурса "Учимся выбирать". Скриншот © VK / "Российский фонд свободных выборов – РФСВ"
В Великом Новгороде наградили победителей третьего Всероссийского конкурса молодёжных проектов "Учимся выбирать", которыми оказались представители семи регионов России. Финал проходил 10–11 апреля.
"Сегодня мы имеем самую современную, технологичную и прозрачную избирательную систему, которая не позволяет сомневаться в результатах волеизъявления граждан. Она вобрала передовые технологии, не имеющие аналогов в мире. А ваш конкурс — это площадка, на которой формируется доверие к выборам и интерес к ним", — сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
В финале встретились 56 участников из 33 субъектов страны, в том числе из вновь присоединившихся. Одержать победу смогли Диана Гуриева, Анастасия Дерябина, Маргарита Жирова, Роман Курочкин, Ангелина Потапова, Анна Стратий и Михаил Шарапов. Среди представленных ребятами проектов — "Создание виртуального музея выборов "Живая история", "Избирательные традиции: связь поколений", "Новые территории — ZA новые возможности" и другие.
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о возросшем интересе молодёжи к избирательным процессам, так как сегодня 25% избирателей — это молодые люди и такой же процент они занимают среди баллотирующихся кандидатов. Она пообещала, что призёров также пригласят на российско-белорусский молодёжный форум в мае этого года.
Конкурс "Учимся выбирать" организовал Российский фонд свободных выборов при поддержке ЦИК РФ, губернатора и избиркома Новгородской области.
Ранее на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае завершился пятый конкурс молодых музыкантов "Созвездие". В этом году жюри решило отметить высшей наградой не одного, а сразу троих финалистов.