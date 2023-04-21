Starship в штопоре: Что именно пошло не так с ракетой Илона Маска Опытные специалисты в космонавтике заметили, что какая-то проблема была уже в момент старта. 21 апреля, 14:53 Запуск ракеты Starship. Обложка © ТАСС / EPA / ABRAHAM PINEDA-JACOME

Это должен был быть первый пуск "марсианского" космического комплекса Starship на околоземную орбиту, то есть его первый, тестовый полёт в космос. Кораблю нужно было отделиться в своей первой ступени — колоссальной ракеты Super Heavy, достичь высоты 240 километров (это, кстати, примерно уровень орбиты легендарного полёта Гагарина), в течение часа сделать неполный виток вокруг Земли и благополучно погрузиться в Тихий океан.

Но на самом деле победой и праздником для SpaceX было уже то, что комплекс не взорвался ещё на стартовом столе, что он от него оторвался и поднялся в небо. Поэтому инженеры и ликовали, даже несмотря на то что Starship "взлетел на воздух". Хотя бы не на Земле — и то хорошо. То есть в SpaceX, хоть и надеялись на лучшее, но были практически уверены, что что-нибудь обязательно пойдёт не так. Важно было понять, что именно, и сделать выводы.

Стоит отметить, что секунд за 20 до назначенного момента пуска был объявлен hold, это значит "пуск задерживается". Это ещё не отмена, но никто точно не мог сказать, состоится ли пуск. Что случилось, естественно, никто не скажет. Но понятно, что на ракетах стоят многочисленные датчики, и инженеры каждое мгновение отслеживают их данные. Через несколько минут hold сняли, ракета пошла.

Запуск и взрыв ракеты SpaceX Starship.

— Когда двигатели были включены на стартовом столе перед моментом отрыва, ракета не сразу начала подъём, а как бы немного задержалась на старте. Вот это был первый очень тревожный звоночек, — отметил в интервью Лайфу академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Было видно, что не из всех сопел Super Heavy идёт огонь. Ведущие трансляции сказали, что шесть двигателей out, то есть не работают. Напомним, в общей сложности их на этом сверхтяже 33. Через три минуты полёта корабль Starship должен был отделиться от ракеты Super Heavy. Этого не произошло. Комплекс начал вращаться в воздухе: то летит носом вниз, то наверх, то опять вниз.

— Кручение началось, вероятнее всего, потому, что не удалось сбалансировать работу двигателей. Там и по тангажу, и по крену были превышены углы. А потом ещё и, судя по всему, система управления начала "хандрить". Система пыталась справиться с этим ненормальным ходом полёта, пыталась выправить ракету, и начались такие кульбиты, — объясняет Александр Железняков.

В принципе, для ракет существует вариант принудительного отделения, но только зачем: если полёт не идёт штатно, то и первая ступень не приземлится как надо и вторая полетит неизвестно куда. То есть эта ситуация была обречена. По мнению специалиста в сфере космонавтики, шесть неработающих двигателей — это уже довольно весомая потеря для ракеты и тяги оставшихся 27 не хватило для нормального полёта.

— Я бы предположил, что установленные на Starship двигатели Raptor 2 ещё недостаточно доведены (доработаны. — Прим. Лайфа) и в них дело, — считает эксперт.

Момент взрыва ракеты Starship. Фото © ТАСС / IMAGO / Italy Photo Press

В конце концов через почти четыре минуты полёта на высоте 38 километров произошёл взрыв. Он был не самопроизвольным, это сделано намеренно, с Земли была дана команда на flight termination — прекращение полёта. На такой случай на ракете устанавливаются специальные пиропатроны, чтобы её в воздухе разрушило на мелкие обломки. Зачем это сделано: чтобы спасти стартовый комплекс, на который всё это могло упасть. Даже если бы упало несколько в стороне от него самого, всё равно могли быть катастрофические разрушения. И на самом деле нажать кнопку уничтожения могли гораздо раньше, чем нажали, и выжидали тоже намеренно: хотели подольше понаблюдать за поведением Starship и всех его систем.

— Во-первых, очень зрелищно было посмотреть, как ракета боролась за жизнь. Та информация, которая получена, бесценна — посмотреть, как ведёт себя система управления в экстремальной ситуации, как ведёт себя ракета в нештатной ситуации, это очень важно для того, чтобы всё отработать, — подчеркнул академик Российской академии космонавтики.

Александр Железняков поделился своим примерным прогнозом дальнейшего развития проекта Starship. Он предполагает, что этот космический комплекс "научится летать" хотя бы на низкую околоземную орбиту примерно к концу 2024 года. А что касается конечной цели Илона Маска, то есть пилотируемого полёта на Марс, то эксперт убеждён, что этого события можно ожидать только к середине столетия.

Авторы Адель Романенкова