Мощность взрывного устройства, которое планировалось использовать для покушения на мэра Горловки (Донецкая Народная Республика) Ивана Приходько, составила 530 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил сам градоначальник.

"Заряд был эквивалентен 530 граммам тротила, планировалось его заложить на входе в заведение общепита, которое находится на первом этаже пятиэтажного здания", — отметил Приходько в эфире Первого канала.

Мэр Горловки добавил, что при взрыве разнесло бы половину здания. Также, подчеркнул Приходько, если бы злоумышленники смогли реализовать свой преступный замысел, пострадавших могло быть очень много, так как это место находится на центральной площади города.