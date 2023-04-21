Одна из стран Европы отменила безвиз для россиян

Власти Албании отменили безвизовый режим для россиян, действовавший ежегодно во время курортного сезона — с 1 мая по 30 сентября. Об этом сообщает в пятницу албанское посольство в Москве.

Таким образом, теперь для посещения европейской страны россияне должны оформлять визу в соответствии с целью их поездки.

"Освобождаются от необходимости получать визу для въезда и пребывания в Республику Албания те россияне, у кого есть действующая шенгенская, американская или британская виза при условии, что человек уже совершил поездку в страну, выдавшую ему визу", — уточнили в посольстве корреспонденту РИА "Новости".