Одна из стран Европы отменила безвиз для россиян
Посольство Албании сообщило об отмене "летнего" безвизового режима для россиян
Власти Албании отменили безвизовый режим для россиян, действовавший ежегодно во время курортного сезона — с 1 мая по 30 сентября. Об этом сообщает в пятницу албанское посольство в Москве.
Таким образом, теперь для посещения европейской страны россияне должны оформлять визу в соответствии с целью их поездки.
"Освобождаются от необходимости получать визу для въезда и пребывания в Республику Албания те россияне, у кого есть действующая шенгенская, американская или британская виза при условии, что человек уже совершил поездку в страну, выдавшую ему визу", — уточнили в посольстве корреспонденту РИА "Новости".
Албания расположена в юго-восточной части Европы, в западной части Балканского полуострова, на побережье Адриатического и Ионического морей. Пролив Отранто отделяет Албанию от Италии. На севере и северо-западе граничит с Сербией и Черногорией, на востоке — с Республикой Македония, на юго-востоке и юге — с Грецией. Центральная часть побережья — равнина, остальная часть занята горами.
ТАСС / Валерий Шарифулин