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21 апреля, 14:35

Мать-проститутка и отчим получили 40 лет за убийство пропавшего в Краснодаре мальчика

Суд огласил приговор матери и отчиму убитого в Краснодаре пятилетнего мальчика

<p>Родители, убившие пятилетнего мальчика. Фото ©<a href="https://www.kuban.kp.ru/daily/27493.5/4752129/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kp.ru</a> / Ангелина Назарчук</p>

Родители, убившие пятилетнего мальчика. Фото © kp.ru / Ангелина Назарчук

В Краснодаре суд вынес приговор матери и отчиму пятилетнего мальчика, которого они до смерти избили и закопали за городом, а потом обратились в полицию с заявлением о якобы пропаже ребёнка.

Сергей Бугорков отправлен в тюрьму на 22 года, а мать Алёна получила 18 лет заключения, сообщает kp.ru. Однако осуждённые не согласны с решением, назвали его слишком строгим и собрались обжаловать.

В Краснодаре матери забитого до смерти пятилетнего мальчика предъявили обвинение

В Краснодаре матери забитого до смерти пятилетнего мальчика предъявили обвинение

Напомним, в Краснодаре в июне 2022 года пятилетнего мальчика до смерти избили мать и отчим, а тело закопали на берегу реки Кубани. Затем они обратились в полицию с заявлением о якобы пропаже сына. Позже пара созналась в убийстве. Женщина, которая занималась проституцией, на тот момент находилась на восьмом месяце беременности четвёртым ребёнком. Её задержали после родов.

Татьяна Миссуми
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