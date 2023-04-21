Мать-проститутка и отчим получили 40 лет за убийство пропавшего в Краснодаре мальчика
Суд огласил приговор матери и отчиму убитого в Краснодаре пятилетнего мальчика
Родители, убившие пятилетнего мальчика. Фото © kp.ru / Ангелина Назарчук
В Краснодаре суд вынес приговор матери и отчиму пятилетнего мальчика, которого они до смерти избили и закопали за городом, а потом обратились в полицию с заявлением о якобы пропаже ребёнка.
Сергей Бугорков отправлен в тюрьму на 22 года, а мать Алёна получила 18 лет заключения, сообщает kp.ru. Однако осуждённые не согласны с решением, назвали его слишком строгим и собрались обжаловать.
Напомним, в Краснодаре в июне 2022 года пятилетнего мальчика до смерти избили мать и отчим, а тело закопали на берегу реки Кубани. Затем они обратились в полицию с заявлением о якобы пропаже сына. Позже пара созналась в убийстве. Женщина, которая занималась проституцией, на тот момент находилась на восьмом месяце беременности четвёртым ребёнком. Её задержали после родов.