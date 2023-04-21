Мать-проститутка и отчим получили 40 лет за убийство пропавшего в Краснодаре мальчика

В Краснодаре суд вынес приговор матери и отчиму пятилетнего мальчика, которого они до смерти избили и закопали за городом, а потом обратились в полицию с заявлением о якобы пропаже ребёнка.

Сергей Бугорков отправлен в тюрьму на 22 года, а мать Алёна получила 18 лет заключения, сообщает kp.ru. Однако осуждённые не согласны с решением, назвали его слишком строгим и собрались обжаловать.