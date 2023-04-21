Задержан владелец коптера, упавшего на территории аэропорта в Пскове
Задержан мужчина, чей квадрокоптер упал в псковском аэропорту "Княгиня Ольга". По информации SHOT, им оказался местный 38-летний житель Александр С. Его доставили в отдел, где он дал признательные показания.
Известно, что ранее гражданин к ответственности не привлекался. Теперь полиция выясняет, зачем он запустил квадрокоптер.
Лайф напоминает, что дрон упал на территории аэропорта имени княгини Ольги в Пскове 19 апреля. А до этого в Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат.
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