КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 15:13

Задержан владелец коптера, упавшего на территории аэропорта в Пскове

Задержан мужчина, чей квадрокоптер упал в псковском аэропорту "Княгиня Ольга". По информации SHOT, им оказался местный 38-летний житель Александр С. Его доставили в отдел, где он дал признательные показания.

Известно, что ранее гражданин к ответственности не привлекался. Теперь полиция выясняет, зачем он запустил квадрокоптер.

Лайф напоминает, что дрон упал на территории аэропорта имени княгини Ольги в Пскове 19 апреля. А до этого в Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат.

Обложка ©

Unsplash

Алексей Берковиц
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