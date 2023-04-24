Они всё ещё там: Со дна Тихого океана подняли странное нечто искусственного происхождения По всему Мировому океану разбросан источник смертельной опасности, который практически невозможно уничтожить. 23 апреля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Атакамскую впадину на русском языке чаще называют Чилийским жёлобом. Это узкое углубление в Тихом океане простирается почти на 2700 километров вдоль западного берега Южной Америки по границе двух тектонических плит. Глубина там местами превышает восемь километров. Напомним, самое глубоководное место в Мировом океане — Марианская впадина: вплоть до 11 километров. Эта бездна интересна учёным, потому что там можно найти что-то такое, чего нигде в мире больше не встретишь.

Недавно в Чилийский жёлоб своё оборудование погрузили исследователи Стокгольмского университета. В итоге из пяти разных мест глубиной 7–8 километров они подняли целую коллекцию образцов донных отложений. Так вот, когда выяснилось, что в них содержится, учёные сочли нужным опубликовать целое заявление.

Оказалось, что абсолютно в каждом образце находятся опасные вещества — полихлорированные дифенилы (ПХБ). Они представляют собой маслянистую жидкость, которую когда-то использовали, например, в трансформаторах (не проводят ток) или в конденсаторах в качестве охладителя (хорошо проводят тепло). Любопытно, что впервые их синтезировала ещё в 1929 году скандально известная компания Monsanto. На её истории — несмываемое пятно агент "оранж": яд, которым опрыскивали деревья во время войны во Вьетнаме и от которого погибло множество людей, множество детей родились инвалидами.

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Так вот, эти полихлорированные дифенилы — ещё одно аналогичное детище мировой промышленности, ещё одна большая ошибка человечества. Во-первых, при попадании в организм они сильно подавляют иммунитет. У этой болезни есть даже название — "химический СПИД". Во-вторых, они чреваты в том числе раковой опухолью, отказом почек, а у беременных — врождённой патологией детей.

В организм они попадали с едой. Во-первых, неизбежно оказывались в почве, воде, а потом эту воду пили сельскохозяйственные животные. Во-вторых, могли содержаться в рисовом масле. Наконец, работающие на производстве этих веществ наверняка были в зоне серьёзного риска. В любом случае всё, что мы делаем, неизбежно попадает в общий круговорот всего и вся в природе. Поэтому в 1970-е годы эти дифенилы запретили по всему миру, а в начале 2000-х составили целую конвенцию "О стойких органических загрязнителях", которая обязывает подписавшую страну полностью ликвидировать у себя ПХБ до 2028 года. Кстати, очень любопытно: на карте ниже зелёным цветом обозначены страны, которые документ приняли и подписали, остальные либо не ратифицировали, либо не подписали.

Но самое плачевное, что даже при всём желании не совсем понятно, как теперь избавить мир от этой гадости. Учёные установили, что примерно 60 процентов всех произведённых в мире полихлорированных дифенилов ушло в Мировой океан. Дело в том, что эти вещества плохо расщепляются. Меж тем в океане их вместе с водой благополучно всасывает фитопланктон. Этим фитопланктоном активно питаются существа покрупнее — и так дальше по цепочке. А когда проглотившие этот яд морские обитатели в положенный срок умирают, то их отравленные останки оседают на дне и никуда оттуда этот дифенил не девается. Полвека прошло, как от него в промышленности отказались, а животные в океане из-за него по сей день болеют: к примеру, у половины всех косаток в мире проблемы с воспроизводством и вообще слабая жизнеспособность.

Авторы Адель Романенкова