Вдова грозы бандеровцев умерла в Москве при загадочных обстоятельствах

В Москве при странных обстоятельствах погибла вдова прославленного советского разведчика Евгения Савинцева, боровшегося с украинскими националистами и их лидером Степаном Бандерой. Об этом сообщает в пятницу агентство REGNUM со ссылкой на источник.

По данным журналистов, 87-летняя Светлана Савинцева была доставлена в одну из больниц на Юго-Западе Москвы с множественными травмами якобы после падения с балкона собственной квартиры. Несмотря на усилия врачей, пожилая пациентка скончалась.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели Светланы Савинцевой. На данный момент у оперативников две версии произошедшего: убийство и доведение до самоубийства.

Евгений Савинцев был легендарным выпускником Особого отдела военной контрразведки, первой московской школы контрразведки СМЕРШ. В 1946 году он был направлен на Западную Украину для борьбы против подпольных организаций бандеровцев — ОУН(б)*. В звании старшего лейтенанта он успешно выполнял задания по ведению разведки и выявлению бандитских формирований, осуществлял разработку и выполнение операций по ликвидации банд украинских националистов. После начала афганских событий в декабре 1979 года Савинцев был назначен ответственным за создание группы специального назначения "Вымпел" при ПГУ КГБ СССР и направлен в Афганистан. Позже сотрудники "Вымпела" успешно работали на Кубе, в Анголе, Лаосе, Никарагуа и Сирии.

Евгений Александрович умер в декабре 2015 года в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных тяжёлой операцией. Похоронен с воинскими почестями в Москве.

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