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21 апреля, 18:47

В Приморье шесть учеников попали в больницу после распыления баллончика в школе

Шестеро учеников попали в больницу после распыления перцового баллончика в школе в приморском Лесозаводске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Шесть детей попали в больницу после распыления перцового баллончика в школе в Лесозаводске", — уточнил источник агентства.

В СУ СКР по Приморскому краю рассказали, что инцидент произошёл в школе №4 в Лесозаводске. Всего на медосмотр после ЧП направили более 20 ребят, которые надышались газом. Следователи организовали доследственную проверку по статье о хулиганстве, количество госпитализированных после ЧП детей уточняется, добавили в управлении.

Пятерых учеников госпитализировали после распыления перцового баллончика в школе на Алтае

Пятерых учеников госпитализировали после распыления перцового баллончика в школе на Алтае

Ранее Лайф писал, что житель Иванова напал с перцовым баллончиком на троих подростков в подъезде. Двое мальчиков получили химические ожоги. Ещё у одного диагностировано сотрясение мозга — мужчина ударил его по голове.

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Андрей Бражников
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