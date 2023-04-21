В Приморье шесть учеников попали в больницу после распыления баллончика в школе

Шестеро учеников попали в больницу после распыления перцового баллончика в школе в приморском Лесозаводске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Шесть детей попали в больницу после распыления перцового баллончика в школе в Лесозаводске", — уточнил источник агентства.

В СУ СКР по Приморскому краю рассказали, что инцидент произошёл в школе №4 в Лесозаводске. Всего на медосмотр после ЧП направили более 20 ребят, которые надышались газом. Следователи организовали доследственную проверку по статье о хулиганстве, количество госпитализированных после ЧП детей уточняется, добавили в управлении.