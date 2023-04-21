В Приморье шесть учеников попали в больницу после распыления баллончика в школе
Шестеро учеников попали в больницу после распыления перцового баллончика в школе в приморском Лесозаводске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Шесть детей попали в больницу после распыления перцового баллончика в школе в Лесозаводске", — уточнил источник агентства.
В СУ СКР по Приморскому краю рассказали, что инцидент произошёл в школе №4 в Лесозаводске. Всего на медосмотр после ЧП направили более 20 ребят, которые надышались газом. Следователи организовали доследственную проверку по статье о хулиганстве, количество госпитализированных после ЧП детей уточняется, добавили в управлении.
Ранее Лайф писал, что житель Иванова напал с перцовым баллончиком на троих подростков в подъезде. Двое мальчиков получили химические ожоги. Ещё у одного диагностировано сотрясение мозга — мужчина ударил его по голове.
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