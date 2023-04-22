КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

22 апреля, 05:30

Экс-чемпион UFC решил пожертвовать мозг для опытов учёных

Экс-чемпион UFC Шемрок заявил о готовности пожертвовать мозг для исследований

<p>Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнк Шемрок. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Frank Shamrock</p>

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнк Шемрок. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Frank Shamrock

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнк Шемрок после смерти пожертвует свой мозг для исследования хронической травматической энцефалопатии. О своём решении он объявил в соцсетях.

"Я рад объявить, что пожертвую свой мозг фонду Concussion Legacy Foundation (CLF). Я лично испытал на себе последствия сотрясений мозга и знаю, как важно предпринимать упреждающие шаги для защиты мозга", — написал 50-летний спортсмен.

Боец выразил надежду, что благодаря этому он сможет внести вклад в исследования и помочь продвинуть "наше понимание здоровья мозга".

Шемрок — первый чемпион UFC в полутяжёлом весе. В рамках турниров организации он не проиграл ни одного боя. Всего в смешанных единоборствах (MMA) на его счету 23 победы (три нокаутом) и 10 поражений (четыре нокаутом) и две ничьи.

Российский боец Махачев может провести следующий бой в октябре в ОАЭ

Российский боец Махачев может провести следующий бой в октябре в ОАЭ

Отметим, что это не первый боец, который намерен помочь учёным таким образом. Ранее о готовности пожертвовать свой мозг заявляли Паулу Коста и Вандерлей Силва.

Николь Вербер
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров