Экс-чемпион UFC решил пожертвовать мозг для опытов учёных

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнк Шемрок после смерти пожертвует свой мозг для исследования хронической травматической энцефалопатии. О своём решении он объявил в соцсетях.

"Я рад объявить, что пожертвую свой мозг фонду Concussion Legacy Foundation (CLF). Я лично испытал на себе последствия сотрясений мозга и знаю, как важно предпринимать упреждающие шаги для защиты мозга", — написал 50-летний спортсмен.

Боец выразил надежду, что благодаря этому он сможет внести вклад в исследования и помочь продвинуть "наше понимание здоровья мозга".

Шемрок — первый чемпион UFC в полутяжёлом весе. В рамках турниров организации он не проиграл ни одного боя. Всего в смешанных единоборствах (MMA) на его счету 23 победы (три нокаутом) и 10 поражений (четыре нокаутом) и две ничьи.