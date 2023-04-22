Экс-глава МИД Австрии и Мишустин выступят на марафоне "Знание.Первые"

С 24 по 26 апреля в Москве, Архангельске, Луганске, Пятигорске и Екатеринбурге пройдёт просветительский марафон "Знание.Первые", на котором выступят российские и иностранные политики, учёные, деятели культуры и спортсмены.

Среди российских политиков на повестке заявлены премьер-министр Михаил Мишустин, помощник президента Максим Орешкин, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а также министр просвещения Сергей Кравцов, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Что касается зарубежных гостей, то на московской сцене марафона выступит энергетический аналитик и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая расскажет о России, которую не покажут на Западе, и её образе в мире. Другим спикером станет главный специалист по техническим вопросам цифрового бизнес-акселератора Findability Sciences, автор бестселлера The Tech Whisperer Джасприт Биндра. Лекция будет посвящена влиянию искусственного интеллекта на мир и его будущем.

Также в столице выступят почётный профессор Гонконгского университета и Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Сунь Юэ, непальский альпинист Нирмал Пурджа, сербский доброволец из ДНР Деян Берич и актёр Стивен Сигал.

На других сценах марафона зрителям стоит ожидать появления самых разных деятелей культуры, военных-добровольцев и учёных. Например, в Пятигорске выступят губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, заместитель министра просвещения Татьяна Васильева и школьник из Брянской области Фёдор Симоненко, спасший двух девочек в ходе атаки диверсантов.