Владельцем зала "Гигант холл", где заметили пьяных детей и наркотики, оказался бывший замглавы Росимущества В Санкт-Петербурге силовики навестили концерт скандального рэпера Скалли Милано в "Гигант холле" и обнаружили там детей и подростков в странном состоянии. Эта площадка уже упоминалась в скандалах. 24 апреля, 23:40 Рэпер Скалли Милано на фоне концертного зала "Гигант холл". Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / scallymilano, © "Яндекс.Карты"

Петербургский "Гигант холл" регулярно сотрясают скандалы. Пару месяцев назад возле концертной площадки произошла перестрелка: что-то не поделили якобы один из её руководителей и охранник расположенного напротив магазина.

Недовольны таким соседством жители близлежащих домов. Они рассказали местным журналистам о том, что якобы в дни выступлений у "Гигант холла" постоянно "дерутся, орут и мусорят".

Очередной инцидент в "Гигант холле" произошёл в выходные.

Что произошло в "Гигант холле"

— Я надругался над вечным огнём в моём городе, я думал, он потухнет! У моего двоюродного брата поехала крыша, он вступил в армию ДНР! На меня заведут дело — тогда я улечу на Бали! — это далеко не самые радикальные строчки из "творчества" рэпера Скалли Милано, чьё выступление со скандалом сорвалось в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.

Силовики прервали концерт Скалли Милано в КЗ "Гигант холл". Видео © T.me / SHOT

Субботним вечером в дежурную часть полиции поступили многочисленные звонки от петербуржцев, живущих в окрестностях концертного зала "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте. Они утверждали, что в их дворах подростки якобы ищут закладки с наркотиками. Основная аудитория Скалли Милано — дети и подростки в возрасте 12–15 лет. Очевидно, что этим школьникам деньги на его концерт — 2000 рублей — дали родители.

По данным телеграм-канала SHOT, когда силовики зашли в "Гигант холл", юные посетители стали скидывать на пол свёртки с неким белым порошком. Скалли Милано успел исполнить только первую песню. Концерт был остановлен. Рэпера вывели из клуба под конвоем. У его поклонников, прежде чем их выпустить, проверили документы. Многих малолеток не отпускали, пока за ними не приезжали родители. Двум школьницам, у которых, предположительно, было сильное опьянение, понадобилась медицинская помощь.

Эти пакетики с неким порошком полицейские нашли в туалете. Фото © T.me / SHOT

— Подростки говорят, что на концерте две девочки были в тяжёлом состоянии из-за употребления наркотиков. Также рассказывают о том, что детям свободно продавали текилу и другие алкогольные напитки, — сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По её мнению, рэпера необходимо привлечь к ответственности как минимум по 230-й статье УК РФ за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков.

Посетители концерта — о том, что произошло. Видео © T.me / SHOT

Это не первый наркоинцидент со Скалли Милано. В августе прошлого года на его выступлении кто-то якобы дал "особую" таблетку одному из несовершеннолетних посетителей и последний попал в больницу.

Кто такой Скалли Милано

— Привет всем! Со мной всё в порядке! — Скалли Милано уже накатал огромный слезоточивый пост с оправданиями. — Если вы считаете, что я пропагандирую деструктивный образ жизни: я не употребляю ничего и даже не пью алкоголь, я абсолютно чист. Моя мать зависимая. Я пытаюсь спасти её и отправил в клинику на лечение. Мой отец сейчас находится в СИЗО: я хочу правосудия для него и нашёл адвокатов. Вот отсюда всё и пошло, не исключаю, что мне нужна психологическая помощь.

Рэпер уверят, что якобы любит Родину и не осуждает СВО. "Всё остальное — глупый и просто банальный юмор, не более".













Скалли Милано лукавит. Все его песни посвящены наркотикам и сексу, наполнены презрением к закону и более чем наполовину состоят из матерщины. В них оскорбляются правоохранители, ветераны, наша армия, власти России, уроженцы Кавказа и Средней Азии. На своих концертах рэпер не раз провоцировал поклонников скандировать отборную ругань в адрес СВО.

Скалли Милано и его зрители проклинают СВО. Видео © T.me / Екатерина Мизулина

Настоящее имя рэпера — Даниил Дмитриев. Ему 21 год. Родился в городе Березники Пермского края. До лета 2020 года был местечковым исполнителем, а потом одну из его песен услышали в столичной рэперской тусовке. Его пригласили дать концерт в Москве и записать альбом, так он прославился среди молодёжи.

С тех пор Даниил Дмитриев кичится свалившимся на него богатством, регулярно публикуя селфи с пачками денег в руках. У него появилась эффектная девушка — инстаграм-модель. Он не успел обзавестись элитной недвижимостью, но полюбил ездить на лимузинах и жить в дорогостоящих съёмных квартирах. Никаких бизнесов на нём нет, только ИП.

Скалли Милано работает на аудиторию, в которой преобладают несовершеннолетние. Видео © T.me / Поздняков 3.0

На 28 апреля у рэпера Скалли Милано запланирован концерт в московском концертном зале Base. Билеты продаются свободно, хотя на сайте площадки и указан возрастной ценз "16+".

Кто управляет КЗ "Гигант холл"

Арт-директор КЗ "Гигант холл" уже пообещала, что всем посетителям сорванного выступления вернут деньги.

— Во время концерта началась проверка сотрудниками полиции, ими же организован выход зрителей из концертного зала. Этого артиста давно проверяли на пропаганду наркотиков, была экспертиза по его текстам. Мы работаем в штатном режиме, — прокомментировали представители концертной площадки телеграм-каналу SHOT.

Как выяснил Лайф, концертую площадку, где выступал Скалли Милано, открыли чуть более двух лет назад. Всё это время ею управляет предприятие "КЗ Гигант холл". Владелец бизнеса — полковник запаса 68-летний Сергей Максимов. До перестройки был военным, служил в Группе Советских войск в Германии, затем в других подразделениях Минобороны. В нулевых его назначили управлять продажами высвобождаемого военного имущества при Росимуществе, вскоре повысив до зампреда всей организации. На этой должности он отработал до 2011 года. После переквалифицировался в коммерсанты.

Сергей Максимов, который управляет площадкой "КЗ Гигант холл". Фото © Viperson.ru

Ранее Сергей Максимов был связан с крупным инвестиционным холдингом "Солид", который генерирует ежегодно миллиардные доходы. В настоящий момент почти все дела бывший военный передал сыну — 37-летнему Александру Максимову. Судя по базе СПАРК, самые прибыльные компании семьи сейчас — это столичное "Объединение печатных предприятий" с ежегодным доходом свыше 120 млн рублей и петербургский КЗ "Гигант холл" с доходом около 16 млн рублей. Остальные их фирмы либо официально приносят копейки, либо переписаны на третьих лиц.

Формально Максимов-старший состоятелен, но небогат. Он был прописан в трёшке на территории московской Олимпийской деревни — аналогичная недвижимость стоит на вторичке 21 млн рублей. У него было 80 соток с добротным коттеджем под Москвой на Ногинском направлении — до 15 млн рублей. Также Максимов жил в четырёхкомнатной квартире Дома с фигурами — одной из самых известных столичных сталинок, располагающихся на Таганке. Цена около 40 млн рублей. Ездит бывший военный на "гелике" — Mercedes-Benz G-Класс.

Сын Максимова занимал пентхаус в ЖК "Чемпион парк" у кромки парка Олимпийской деревни (стоимость до 50 млн рублей). Судя по соцсетям, Максимов-младший серьёзно занимался яхтенным спортом в Черногории.

Зачем организаторы концерта пропускают несовершеннолетних? 0 Потому что им нужно продать больше билетов Потому что дети и подростки покупают на концерте алкоголь и наркотики Потому что молодёжь нетребовательна к сервису и условиям Пусть с этим разбираются полицейские

Авторы Егор Пережогин