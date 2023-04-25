Владельцем зала "Гигант холл", где заметили пьяных детей и наркотики, оказался бывший замглавы Росимущества
В Санкт-Петербурге силовики навестили концерт скандального рэпера Скалли Милано в "Гигант холле" и обнаружили там детей и подростков в странном состоянии. Эта площадка уже упоминалась в скандалах.
Рэпер Скалли Милано на фоне концертного зала "Гигант холл". Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / scallymilano, © "Яндекс.Карты"
Петербургский "Гигант холл" регулярно сотрясают скандалы. Пару месяцев назад возле концертной площадки произошла перестрелка: что-то не поделили якобы один из её руководителей и охранник расположенного напротив магазина.
Недовольны таким соседством жители близлежащих домов. Они рассказали местным журналистам о том, что якобы в дни выступлений у "Гигант холла" постоянно "дерутся, орут и мусорят".
Очередной инцидент в "Гигант холле" произошёл в выходные.
Что произошло в "Гигант холле"
— Я надругался над вечным огнём в моём городе, я думал, он потухнет! У моего двоюродного брата поехала крыша, он вступил в армию ДНР! На меня заведут дело — тогда я улечу на Бали! — это далеко не самые радикальные строчки из "творчества" рэпера Скалли Милано, чьё выступление со скандалом сорвалось в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.
Силовики прервали концерт Скалли Милано в КЗ "Гигант холл". Видео © T.me / SHOT
Субботним вечером в дежурную часть полиции поступили многочисленные звонки от петербуржцев, живущих в окрестностях концертного зала "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте. Они утверждали, что в их дворах подростки якобы ищут закладки с наркотиками. Основная аудитория Скалли Милано — дети и подростки в возрасте 12–15 лет. Очевидно, что этим школьникам деньги на его концерт — 2000 рублей — дали родители.
По данным телеграм-канала SHOT, когда силовики зашли в "Гигант холл", юные посетители стали скидывать на пол свёртки с неким белым порошком. Скалли Милано успел исполнить только первую песню. Концерт был остановлен. Рэпера вывели из клуба под конвоем. У его поклонников, прежде чем их выпустить, проверили документы. Многих малолеток не отпускали, пока за ними не приезжали родители. Двум школьницам, у которых, предположительно, было сильное опьянение, понадобилась медицинская помощь.
Эти пакетики с неким порошком полицейские нашли в туалете. Фото © T.me / SHOT
— Подростки говорят, что на концерте две девочки были в тяжёлом состоянии из-за употребления наркотиков. Также рассказывают о том, что детям свободно продавали текилу и другие алкогольные напитки, — сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По её мнению, рэпера необходимо привлечь к ответственности как минимум по 230-й статье УК РФ за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков.
Посетители концерта — о том, что произошло. Видео © T.me / SHOT
Это не первый наркоинцидент со Скалли Милано. В августе прошлого года на его выступлении кто-то якобы дал "особую" таблетку одному из несовершеннолетних посетителей и последний попал в больницу.
Кто такой Скалли Милано
— Привет всем! Со мной всё в порядке! — Скалли Милано уже накатал огромный слезоточивый пост с оправданиями. — Если вы считаете, что я пропагандирую деструктивный образ жизни: я не употребляю ничего и даже не пью алкоголь, я абсолютно чист. Моя мать зависимая. Я пытаюсь спасти её и отправил в клинику на лечение. Мой отец сейчас находится в СИЗО: я хочу правосудия для него и нашёл адвокатов. Вот отсюда всё и пошло, не исключаю, что мне нужна психологическая помощь.
Рэпер уверят, что якобы любит Родину и не осуждает СВО. "Всё остальное — глупый и просто банальный юмор, не более".
Скалли Милано лукавит. Все его песни посвящены наркотикам и сексу, наполнены презрением к закону и более чем наполовину состоят из матерщины. В них оскорбляются правоохранители, ветераны, наша армия, власти России, уроженцы Кавказа и Средней Азии. На своих концертах рэпер не раз провоцировал поклонников скандировать отборную ругань в адрес СВО.
Скалли Милано и его зрители проклинают СВО. Видео © T.me / Екатерина Мизулина
Настоящее имя рэпера — Даниил Дмитриев. Ему 21 год. Родился в городе Березники Пермского края. До лета 2020 года был местечковым исполнителем, а потом одну из его песен услышали в столичной рэперской тусовке. Его пригласили дать концерт в Москве и записать альбом, так он прославился среди молодёжи.
С тех пор Даниил Дмитриев кичится свалившимся на него богатством, регулярно публикуя селфи с пачками денег в руках. У него появилась эффектная девушка — инстаграм-модель. Он не успел обзавестись элитной недвижимостью, но полюбил ездить на лимузинах и жить в дорогостоящих съёмных квартирах. Никаких бизнесов на нём нет, только ИП.
Скалли Милано работает на аудиторию, в которой преобладают несовершеннолетние. Видео © T.me / Поздняков 3.0
На 28 апреля у рэпера Скалли Милано запланирован концерт в московском концертном зале Base. Билеты продаются свободно, хотя на сайте площадки и указан возрастной ценз "16+".
Кто управляет КЗ "Гигант холл"
Арт-директор КЗ "Гигант холл" уже пообещала, что всем посетителям сорванного выступления вернут деньги.
— Во время концерта началась проверка сотрудниками полиции, ими же организован выход зрителей из концертного зала. Этого артиста давно проверяли на пропаганду наркотиков, была экспертиза по его текстам. Мы работаем в штатном режиме, — прокомментировали представители концертной площадки телеграм-каналу SHOT.
КЗ "Гигант Холл"
Как выяснил Лайф, концертую площадку, где выступал Скалли Милано, открыли чуть более двух лет назад. Всё это время ею управляет предприятие "КЗ Гигант холл". Владелец бизнеса — полковник запаса 68-летний Сергей Максимов. До перестройки был военным, служил в Группе Советских войск в Германии, затем в других подразделениях Минобороны. В нулевых его назначили управлять продажами высвобождаемого военного имущества при Росимуществе, вскоре повысив до зампреда всей организации. На этой должности он отработал до 2011 года. После переквалифицировался в коммерсанты.
Сергей Максимов, который управляет площадкой "КЗ Гигант холл". Фото © Viperson.ru
Ранее Сергей Максимов был связан с крупным инвестиционным холдингом "Солид", который генерирует ежегодно миллиардные доходы. В настоящий момент почти все дела бывший военный передал сыну — 37-летнему Александру Максимову. Судя по базе СПАРК, самые прибыльные компании семьи сейчас — это столичное "Объединение печатных предприятий" с ежегодным доходом свыше 120 млн рублей и петербургский КЗ "Гигант холл" с доходом около 16 млн рублей. Остальные их фирмы либо официально приносят копейки, либо переписаны на третьих лиц.
Формально Максимов-старший состоятелен, но небогат. Он был прописан в трёшке на территории московской Олимпийской деревни — аналогичная недвижимость стоит на вторичке 21 млн рублей. У него было 80 соток с добротным коттеджем под Москвой на Ногинском направлении — до 15 млн рублей. Также Максимов жил в четырёхкомнатной квартире Дома с фигурами — одной из самых известных столичных сталинок, располагающихся на Таганке. Цена около 40 млн рублей. Ездит бывший военный на "гелике" — Mercedes-Benz G-Класс.
Сын Максимова занимал пентхаус в ЖК "Чемпион парк" у кромки парка Олимпийской деревни (стоимость до 50 млн рублей). Судя по соцсетям, Максимов-младший серьёзно занимался яхтенным спортом в Черногории.
Дом с фигурами на Таганке, где у Максимова была квартира
Зачем организаторы концерта пропускают несовершеннолетних?