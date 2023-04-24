Безопасность и закон: Почему операторы связи просят подтвердить личные данные

Сегодня сложно найти человека, который не пользуется мобильным телефоном. Однако не все знают, что при изменении личных данных нужно уведомить об этом своего мобильного оператора. Понимая это, операторы периодически проводят сверку.

Закон

Согласно закону "О связи", за каждым номером должен быть закреплён абонент, с которым у оператора связи заключён договор на его использование. При продаже сим-карт мобильные операторы спрашивают паспортные данные. Вступившие в 2018 году изменения в закон также обязали операторов проверять достоверность данных абонентов, поэтому в случае сомнений они могут попросить клиента актуализировать или подтвердить информацию. Ситуации, при которых меняются личные данные, не так уж и редки.

"Каждый из нас легко может представить себе случаи, когда персональные данные меняются. К примеру, человек может потерять паспорт и получить вместо него новый", — поясняют журналисты АиФ. Также фамилия может стать другой после вступления в брак, и это тоже повлечёт за собой смену документа, удостоверяющего личность.

Как актуализировать данные?

Существует несколько способов актуализации данных. Первый подразумевает визит в салон оператора с паспортом и сим-картой. Сверка информации займёт несколько минут. Второй способ — через "Госуслуги". Если сим-карта оформлена на другого человека, то подойдёт лишь первый способ. Причём для переоформления необходимо его присутствие. Стоимость услуги составит от 50 до 200 рублей (в зависимости от мобильного оператора).

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