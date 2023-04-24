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24 апреля, 11:02

Гасилин рассказал, что Дзюба не раз проделывал скандальный пошлый трюк с Азмуном

<p>Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Экс-игрок футбольного клуба "Зенит" Алексей Гасилин рассказал, что экс-нападающий команды из Петербурга Артём Дзюба не раз проделывал скандальный трюк с форвардом Сердаром Азмуном. Речь идёт о шуточной имитации полового акта во времена, когда оба футболиста выступали за "Зенит".

"У Артёма крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился. Это была не разовая акция с Азмуном", — сказал Гасилин в интервью порталу Sport24.

От "тренеришки" до "секса" в раздевалке. Главные скандалы с участием Артёма Дзюбы

От "тренеришки" до "секса" в раздевалке. Главные скандалы с участием Артёма Дзюбы

Напомним, в 2020 году Дзюба и Азмун угодили в скандал. В Сети появилось видео, как футболисты во время празднования победы в чемпионате страны, будучи в раздевалке, шуточно имитируют половой акт. В течение пары секунд были показаны характерные движения тела. После этого игроков даже предлагали наказать.

Иван Косицын
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