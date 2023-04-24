Гасилин рассказал, что Дзюба не раз проделывал скандальный пошлый трюк с Азмуном

Экс-игрок футбольного клуба "Зенит" Алексей Гасилин рассказал, что экс-нападающий команды из Петербурга Артём Дзюба не раз проделывал скандальный трюк с форвардом Сердаром Азмуном. Речь идёт о шуточной имитации полового акта во времена, когда оба футболиста выступали за "Зенит".

"У Артёма крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился. Это была не разовая акция с Азмуном", — сказал Гасилин в интервью порталу Sport24.