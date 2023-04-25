Западные СМИ считают, что скоро Вашингтон бросит Киев Американские СМИ не просто снова решили отложить контрнаступление ВСУ, перенеся его на конец мая – начало июня, но и объявить о том, что грядёт Афганистан 2.0. 10484 10484 Украинские солдаты 80-й бригады ведут артиллерийский огонь в направлении Бахмута, 13 апреля 2023 года. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Перенос даты контрнаступления

Бывший командующий войсками США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус заявил, что украинское контрнаступление начнётся в конце мая – начале июня. Операция будет нацелена на то, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Неприкрытую правду о том, что у ВСУ банально не хватает техники, снарядов и людей, сообщает украинский военный в интервью El Pais.

Большинство публикаций в западных СМИ красной нитью пронизывает мысль о вероятном новом порядке после завершения СВО. The National Interest выдвигает тезис: "Раз Европа не хочет воевать ради Америки с Китаем, Америке надо бросить Украину".

Ведь рано или поздно США и их союзникам придётся налаживать отношения с Россией, перечисляя некоторые направления вероятного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Среди них нераспространение ракетно-ядерного оружия, совместная борьба с терроризмом и распространением наркотиков, мирное освоение космоса, защита окружающей среды.

Что такое афганский сценарий

По словам журналистов Politico, команда Байдена боится последствий неудачного украинского контрнаступления. Главу Белого дома могут обвинить в том, что поставки Киеву оказались недостаточными, а Киев просто не способен выбить ВС РФ с занятых территорий. А затем уже в другом тексте Politico делает сенсационное сообщение: "Киев получил от Вашингтона такое же предостережение, как Кабул перед сдачей талибам". "За закрытыми дверями администрация Байдена готовится к поражению Украины", — пишет Politico.

Беженцы падают с самолёта, пытаясь вылететь из Кабула. Кадр из видео © YouTube / ЛенТВ24

В памяти до сих пор свежи трагичные кадры вывода американских военных из Афганистана в августе 2021 года, на которых местные жители буквально цеплялись за стойки шасси самолётов, понимая, что после ухода западных войск их убьют или отправят в тюрьму за сотрудничество с побеждённым режимом. Так и случилось: талибы, придя к власти, расправились с теми, кто был в фаворе у американцев. Напомним, США и их союзники вторглись в Афганистан в 2001 году, после терактов 11 сентября.

Ещё один опус издания посвящён разбору визита французского президента в Пекин с его призывом к Европе не следовать в фарватере США. Пора пересмотреть статус США как ведущего донора Украины, делает вывод The National Interest. Надо потребовать от Франции и других партнёров отчёта, кто и как помог Киеву. А пока ЕС не отчитается, США не должны передавать Украине деньги. Ну а если Европе покажется, что США просят от них слишком многого, тогда Европе пора самой возглавить войну, "которая представляет гораздо более прямую угрозу для неё, чем для Америки".

Почему не происходит наступление ВСУ, более логично объясняют российские силы. Глава ЧВК "Вагнер" напомнил, что при таких дождях, когда "в полях вязнет абсолютно всё, можно пользоваться только исключительно дорогами. Вязнут даже пикапы, не говоря уже про танки". Также он упомянул фактор 9 Мая и готовность Киева к провокациям.

Почему Запад тянет время

Существует и другая точка зрения: "Любой военный средней руки поймёт, что наступление обречено на провал, когда ничего нельзя сделать". Если нет танков, ПВО, артиллерии и авиации, то атака бессмысленна. Таким образом, Запад и ВСУ тянут время, чтобы довооружиться и накопить силы, в надежде на то, что Россия не решится на своё наступление.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся смириться с проигрышем и потерей территорий, так как весенне-летнее наступление закончится провалом, написал британский военный эксперт Шон Белл в Sky News. Он считает, что ВСУ попытаются нанести удар, но примерно к концу лета утратят способность вести боевые действия: это и станет идеальным условием для переговоров.

— Медийный фон на Западе остаётся довольно неблагоприятным для Украины. На этот раз появились утечки о том, как разведсообщество США запретило Киеву устраивать удары вглубь территории России в годовщину начала украинского конфликта, — комментирует политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, украинские спецслужбы хотели устроить взрыв в разных городах России, включая столицу. Но в Вашингтоне это восприняли очень негативно из опасений, что в ответ Китай начнёт поставлять ракеты, артиллерию и дроны России.

Авторы Дмитрий Шестопалов