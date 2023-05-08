Вирусы-мирусы: Со дна океана достали странных существ, очень похожих на гигантские патогены Они оказались очень похожи на паразитов, которые сейчас благополучно живут в телах абсолютного большинства людей на Земле. 7 мая, 23:40 Экспедиция Tara Oceans. Фото © fondationtaraocean.org

В 2009 году команда учёных села на шхуну и, можно сказать, отправилась на ней в космос. И космос этот оказался населён множеством невиданных, непонятных, неизвестно к чему относящихся, до сих пор не классифицированных существ, которые процветают в кромешной тьме глубин Мирового океана и абсолютно равнодушны к попыткам их систематизировать. Речь идёт о научной экспедиции Tara Oceans. Учёные переплыли и Атлантику, и Тихий океан. Где они только не были! И всюду опускали к самому дну специальные "сачки" для отлова бесчисленных микроскопических "инопланетян".

Экспедиция Tara Oceans открыла невероятное биоразнообразие живого микроскопического мира в месте зарождения жизни на Земле. Фото © fondationtaraocean.org

Как написали исследователи в недавнем отчёте, в общей сложности они собрали 35 тысяч образцов неведомой глубоководной жизни. И среди них помимо планктона, водорослей и бактерий были вирусы, в том числе неизвестные науке. Собственно говоря, их нашли внутри бактерий и планктона, поскольку эти вирусы в них паразитируют.

Внутри некоторых мелких рачков, моллюсков и прочего обнаружили паразитов, которых окрестили мирусвирусами — Mirusviricota. Mirus на латыни означает "странный". Странность как минимум в том, что у них ДНК двухцепочечная, как у людей и вообще у большинства живых существ на Земле. Дело в том, что вирусы по большей части имеют несколько проще устроенный геном: они в основном для самовоспроизводства обходятся РНК-молекулой. Но этим необычность не ограничивается. Во-первых, они своей генетикой очень похожи на знаменитые гигантские мимивирусы — патогены настолько неприличных размеров, что их поначалу принимали за бактерии. Хотя этот новый вирус всё-таки не такой огромный, он, по мнению биологов, представляет собой некое промежуточное звено между этими монстрами и вирусами нормальных габаритов.

И, во-вторых, невиданный патоген, судя по его ДНК, приходится роднёй герпесвирусам. А герпесвирусы, как свидетельствует история, тоже когда-то были безобидными паразитами морских одноклеточных, а теперь прекрасно себя чувствуют в организмах подавляющего большинства населения Земли, притом живут в теле человека всю его жизнь и проявляют себя только при внезапном ослаблении иммунитета. При простуде, например.

Авторы Адель Романенкова